Cristiano Ronaldo laisse entendre qu’il passera les quatre prochaines années à Manchester United avec la superstar portugaise soutenue pour imiter Ryan Giggs et jouer à Old Trafford dans la quarantaine par Wayne Rooney et Ray Parlour

Cristiano Ronaldo a été soutenu pour jouer dans la quarantaine, après que l’icône de retour de Manchester United ait laissé entendre qu’il serait à Old Trafford pour les QUATRE prochaines années.

Ronaldo a finalement mis la plume sur son nouveau contrat avec les Diables rouges jeudi, avant de faire ses deuxièmes débuts pour les géants de la Premier League ce week-end.

GETTY

Ronaldo a laissé entendre qu’il pourrait rester à United pendant quatre ans

Le capitaine du Portugal, 36 ans, a effectué un retour sensationnel à United le jour de la date limite de transfert, rejoignant la Juventus pour un montant initial de 12 millions de livres sterling.

Il a signé un contrat de deux ans avec son ancien club, avec une option pour une année supplémentaire.

Mais, s’exprimant après avoir signé sur la ligne pointillée, Ronaldo a laissé entendre qu’il pourrait rester encore plus longtemps dans une nouvelle qui ravira déjà les fans en fête.

Au cours de son premier séjour de six saisons à Old Trafford, Ronaldo a aidé l’équipe de Sir Alex Ferguson à remporter la Ligue des champions et trois titres de Premier League avant de rejoindre le Real Madrid en 2009.

Ronaldo a été pressenti pour jouer à 40 ans par son ancien coéquipier Rooney et la légende d’Arsenal Parlour

Il est toujours dans la forme de sa vie et est devenu le meilleur joueur international de l’histoire la semaine dernière en marquant un doublé tardif pour le Portugal pour sceller une victoire spectaculaire contre l’Irlande.

Et le joueur de 36 ans n’a clairement pas l’intention de raccrocher ses bottes de si tôt, car il a laissé entendre qu’il pourrait toujours être un joueur de United lorsqu’il atteindra le grand 40.

“C’est pourquoi je suis ici”, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses ambitions pour le trophée dans une interview avec le site officiel du club. « Je ne suis pas ici pour des vacances.

“Avant, c’était bien, gagner des choses importantes et je portais le maillot avant, il y a de nombreuses années, mais je suis ici pour gagner à nouveau.

« Je suis capable, moi et mes coéquipiers. Je suis prêt à partir, je suis prêt à partir. C’est une bonne chance pour moi, pour les supporters, pour le club, d’avoir une longueur d’avance.

“Je suis prêt et je pense que je serai une chose énorme dans les trois ou quatre prochaines années.”

Ronaldo et Giggs ont passé six ans ensemble à Old Trafford

La légende d’Arsenal, Ray Parlor, estime que Ronaldo a tous les outils pour jouer jusqu’à ses 40 ans, tout comme Ryan Giggs.

“Imaginez des gens comme Mason Greenwood, admirant Ronaldo et s’entraînant avec lui”, a-t-il déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

«Je ressens un peu pour Bruno Fernandes car il ne tirera pas de coups francs ou de pénalités.

« Il va être une révélation, j’en suis sûr. Je pense qu’il jouera jusqu’à 40 ans.

Ronaldo pourrait-il jouer à Old Trafford jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 40 ans comme Giggs ?

« Nous avons vu Ryan Giggs le faire, mais je pense qu’il devra jouer un rôle un peu différent. Il ne sera pas aussi mobile que lorsqu’il était plus jeune.

«Mais il est toujours dans une forme phénoménale. Je pense qu’au niveau médical, tout ce qu’il avait à faire était d’enlever sa chemise !

Wayne Rooney, qui a formé un partenariat dévastateur avec Ronaldo lors de son premier passage à United, a fait écho aux sentiments de Parlour.

Rooney a joué avec Ronaldo et Giggs au cours de sa carrière à Old Trafford et est convaincu que CR7 imitera la longévité de la carrière de l’icône de United au plus haut niveau.

“La dernière fois qu’il a joué ici, il était plutôt un coureur, un grand dribbleur, avec du rythme et de la puissance”, a déclaré Rooney à ..

getty

Rooney et Ronaldo ont connu un énorme succès ensemble à United

« Alors que maintenant, c’est un buteur. Je pense que son jeu s’est considérablement adapté.

« Ses capacités sont évidemment une chose, mais il s’est aussi énormément occupé de lui-même… il est toujours en très bon état. Cela ne me surprendrait pas s’il joue jusqu’à 40 ans, comme Ryan Giggs l’a fait, et qu’il marque toujours des buts.

« Ses coéquipiers devront travailler un peu plus. Mais si c’est comme la dernière fois – vers les deux dernières années de jeu avec lui – l’équipe lui a permis de le faire parce qu’il vous marque des buts, et les buts vous font gagner des matchs.

