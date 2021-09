Cristiano Ronaldo: le moment idéal pour le retour de Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a enfin donné sa première interview avec le club après sa récente arrivée.

Ole Gunnar Solskjaer s’est empressé de signer la merveille portugaise, une fois qu’il est devenu évident qu’il était disponible et prêt à quitter la Juventus.

Personne n’a vraiment prédit que Ronaldo chercherait à quitter l’Italie et la majeure partie de cela a été imputée à de la pure spéculation.

Après tout, la Juventus avait re-signé Max Allegri, le même homme qui leur a remporté plusieurs titres.

Cela avait du sens si l’attaquant polyvalent voulait rester sur place et essayer de faire en sorte que son ancienne équipe remporte la Serie A, mais à la place, il figurera régulièrement à Old Trafford.

Selon le site officiel du club, Ronaldo a déclaré : “Eh bien, comme vous le savez, j’ai une histoire fantastique avec ce club incroyable. J’étais là-bas à 18 ans et bien sûr, je suis si heureux d’être de retour à la maison après 12 ans. Je suis donc vraiment content et impatient de commencer mon premier match.

“Comme tout le monde le sait, depuis que j’ai signé pour Manchester [United] à 18 ans, Sir Alex Ferguson était la clé. Je me souviens quand nous avons joué contre Manchester quand j’étais au Sporting Lisbonne.

«Pour moi, Sir Alex Ferguson est comme un père dans le football pour moi. Il m’a beaucoup aidé, il m’a appris beaucoup de choses, et à mon avis, bien sûr, il a joué un grand rôle parce que la relation que nous avions, nous restons en contact tout le temps, et c’est une personne incroyable.

“Je l’aime vraiment beaucoup et il était la clé principale pour moi d’être dans la position que je suis, que j’ai signée pour Manchester United.

« Je pense que c’est la meilleure décision que j’ai prise. C’est juste à mon avis.

“Je suis passé de la Juve maintenant à Manchester, c’est un nouveau chapitre, je suis tellement heureux et heureux, et je veux continuer, entrer dans l’histoire, essayer d’aider Manchester à obtenir d’excellents résultats, gagner des trophées et le numéro un des eux, pour gagner de grandes choses.

Et en parlant à Solskjaer, il a déclaré: «Eh bien, nous avons eu une conversation, mais bien sûr, je vais avoir le temps de lui parler face à face, pour savoir à quoi il s’attend.

“Comme vous le savez, j’ai joué avec lui pendant deux ou trois ans à Manchester United donc j’ai de bonnes relations avec lui mais maintenant avec un rôle différent, je suis joueur et il est entraîneur.

“Mais ça n’a pas d’importance, ma relation avec lui est excellente et comme je l’ai déjà dit, je suis là à Manchester pour aider l’équipe à atteindre ses résultats et l’entraîneur peut compter sur moi pour tout ce qu’il veut. Je suis donc disponible pour tout.

« Eh bien, les fans sont la clé du football. Maintenant, avec tous les stades pleins de supporters, ce n’est plus le même qu’il y a un an, ces stades vides.

« Les fans, ils sont la clé, et je suis tellement content. Les fans de Manchester United, ils sont spéciaux, je sais, je m’en souviens très bien.

“Je sais qu’ils chantent toujours ma musique, ce qui m’a rendu encore plus heureux et mon engagement est de tout donner sur le terrain, comme je le faisais avant, comme je le fais tout le temps, et j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe marquer des buts, faire des passes décisives, gagner des matchs, et j’espère les voir très, très bientôt.

The Peoples Person a couvert pour la dernière fois l’actualité de Ronaldo lorsque des informations ont affirmé que son arrivée pourrait convaincre Paul Pogba de renouveler son contrat.

Le contrat actuel du talentueux Français expire l’été prochain et les Diables Rouges ont travaillé dur pour essayer de l’attacher.

Pogba semble hésiter à signer un nouveau contrat et il semble qu’il attend son heure, attendant de voir dans quelle direction le club ira cette saison.

Les fans saliveront à l’idée de voir la paire de classe mondiale jouer ensemble sur le même terrain.