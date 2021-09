Cristiano Ronaldo: l’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri en colère contre la décision de transfert – Man United News And Transfer News

L’ancien manager de Cristiano Ronaldo à la Juventus Massimiliano Allegri serait en colère contre la décision du club de laisser le joueur retourner dans son ancien club, Manchester United.

Le jour de la date limite de transfert, United a confirmé que les formalités administratives et médicales pour obtenir le transfert de Ronaldo sur la ligne avaient été remplies en attendant une demande de visa.

Le club a acheté le joueur pour un contrat qui pourrait atteindre 19,4 millions de livres sterling sur un contrat de deux ans avec une option d’un an supplémentaire.

Selon le Daily Mail, considéré comme une menace de but régulière pour son ancien club, son ancien manager Allegri a été furieux de la décision du club car cet élément attaquant n’est plus au club et le manager devait le remplacer dès que possible. .

Le manager de 54 ans n’avait rejoint le club qu’à l’été après un passage en 2014 qui a duré jusqu’en 2019.

Le média poursuit en rapportant qu’Il Giornale, qui est un journal italien, rapporte qu’Allegri est furieux contre le président du club, Andrea Agnelli et le directeur sportif Federico Cherubini.

S’exprimant après un match de Serie A contre Empoli, le manager a parlé aux médias du départ de Ronaldo.

“Cristiano a passé trois ans à la Juventus, il a marqué des buts, ce pour quoi il est très bon, c’est un joueur extraordinaire, mais nous ne pouvons plus penser à Ronaldo à partir de maintenant.”

Au cours de son séjour de quatre ans en Italie, l’attaquant de 36 ans a marqué 101 buts en 134 apparitions toutes compétitions confondues pour le club.

Le manager italien a approché le conseil d’administration de la Juventus et leur a dit qu’il n’y avait pas d’accord sur ce transfert lorsqu’il a accepté les conditions pour rejoindre le club.

La Juventus n’a pas eu de temps à perdre une fois le transfert officiel, car il ne s’est écoulé que quelques heures avant que la fenêtre de transfert ne se ferme en Italie.

Au lieu de cela, un accord de prêt de deux ans pour Moise Kean d’Everton a été exécuté en dernier recours et probablement la seule option compte tenu du temps restant dans la fenêtre.