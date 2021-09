Cristiano Ronaldo : les critiques ont-ils raison de s’inquiéter de son retour à Man United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Il est facile de qualifier de négatives, jalouses ou vindicatif les inquiétudes des experts et des journalistes concernant le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, mais si nous sommes honnêtes, le fait est qu’il pourrait vraiment y avoir des problèmes potentiels associés à cette décision historique.

L’attrait commercial du transfert est une évidence, comme indiqué ici hier, mais en ce qui concerne le football, même si United recrute un joueur largement considéré comme le plus grand de tous les temps, il pourrait y avoir des pièges.

David Walsh du Times énumère un certain nombre de préoccupations apparemment légitimes.

Tout d’abord, il souligne le fait que malgré les 101 buts de Ronaldo en 137 matchs pour la Juventus, il n’a pas aidé le club à en faire plus, et on pourrait en effet affirmer que la vieille dame a fait un pas en arrière pendant son séjour à Turin.

“Sa légion de fans dira que les buts l’absoudront de toute responsabilité dans la chute de l’équipe”, a déclaré Walsh.

« Ce serait une conclusion simpliste. Quelque chose que [Brentford owner] Matthew Benham a déclaré que les grévistes résonnaient.

« « Si je regarde un attaquant, a déclaré Benham, je ne me soucie absolument pas de son record de buts. Pour moi, la seule chose qui est intéressante est la façon dont l’équipe se comporte collectivement, offensivement et défensivement, dans le contexte de la performance d’un individu.

« Comment la Juventus a-t-elle été affectée par la présence de Ronaldo ? De nombreux observateurs de la Juventus ont estimé que le riche talentueux Paulo Dybala n’était plus le même joueur après l’arrivée de la superstar : l’artiste est devenu l’apprenti de l’artiste.

« Dans la jungle du football, Ronaldo est l’arbre le plus haut. Dans son ombre, des arbres plus petits et plus jeunes peuvent lutter pour la lumière.

Mason Greenwood, Jadon Sancho, Anthony Martial et Marcus Rashford apprendront-ils du GOAT ou tomberont-ils sous son ombre ? Ça pourrait être un peu des deux.

Comme beaucoup l’ont noté, Ronaldo est toujours une puissante machine à marquer des buts et le simple fait d’empêcher Manchester City de mettre ce dernier joyau de sa couronne pourrait valoir assez pour United seul. Mais c’est un extravagant, un joueur de luxe, son incapacité à presser est bien documentée ; Ole Gunnar Solskjaer devra s’assurer que ce n’est pas un message transmis aux jeunes joueurs.

L’effet sur Bruno Fernandes sera également intéressant à observer. Bruno aime être le point focal de son équipe, c’est un leader. Il se pourrait bien sûr que ne pas être la plus grande star lui enlèvera la pression et le libérera pour qu’il s’exprime davantage. Mais il se pourrait que, comme c’est sans doute le cas lorsqu’il joue pour l’équipe nationale, son statut de deuxième violon sape en quelque sorte son dynamisme habituel.

Et qu’en est-il d’Edinson Cavani ? Un personnage nostalgique sur le point de retourner en Amérique du Sud après un an en Angleterre au cours duquel il a été injustement puni par la FA et séparé de sa famille en raison des restrictions de voyage de Covid, il a été persuadé de rester au club une saison de plus pour occuper ce célèbre numéro 7 chemise. Maintenant, il est dépouillé de son maillot et, selon toute vraisemblance, privé d’une place dans le onze de départ et interdit également de retourner en Uruguay pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde. Ce n’est pas entièrement la faute de Ronaldo, bien sûr, mais son arrivée pourrait certainement être un facteur qui pourrait nuire à l’état d’esprit de Cavani.

Un autre facteur inconnu est de savoir si Solskjaer ressentira la pression des propriétaires de United pour choisir le joueur de 36 ans en raison de considérations commerciales, quelle que soit sa performance. Walsh souligne que “Au cours de sa seule saison en tant qu’entraîneur-chef de la Juventus, Maurizio Sarri a déploré la réalité de sa station. “J’ai d’abord inscrit le nom de Ronaldo, puis j’ai décidé quoi faire ensuite”, a-t-il déclaré.

Et inversement, si Solskjaer est libre de faire pivoter et de mettre les Portugais au banc et décide de le faire, nous n’avons aucune idée de la réaction de Ronaldo. Alors qu’il entre dans ses 38e et 39e années, son ego lui permettra-t-il de devenir un sous-marin d’impact, ou un joueur d’équipe, ou l’un des nombreux poissons dans un grand étang ? Nous ne savons pas.

On ne sait pas non plus quel effet le cirque médiatique autour de Ronaldo aura sur le reste de l’équipe. Nous savons que le propre cirque de Paul Pogba a causé de nombreuses distractions, y compris un coup publicitaire de Mino Raiola qui a sans doute conduit United à se retirer de la Ligue des champions la saison dernière. De nombreux fans de United ont fait valoir que Pogba devrait être vendu parce que le cirque distrait l’équipe. Le cirque de Ronaldo est mille fois plus grand que celui du Français. Nous ne pouvons qu’attendre et espérer que cela ne deviendra pas un facteur.

Selon toute vraisemblance, tous les aspects positifs du retour du fils prodigue l’emporteront sur toutes ces inquiétudes. Le plus grand joueur du monde pourrait et devrait avoir l’effet transformateur que nous espérons tous et élever United au rang de véritables prétendants à la Premier League et à la Champions League. Mais nous ne pouvons pas non plus simplement balayer les inquiétudes sous le tapis. Ils devront être gérés avec soin pour que ce succès puisse se produire.