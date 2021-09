Cristiano Ronaldo libéré de ses fonctions internationales et se dirige vers Manchester

Cristiano Ronaldo a été libéré de l’équipe du Portugal après les avoir limogés de manière dramatique pour la victoire des éliminatoires de la Coupe du monde contre la République d’Irlande.

Le joueur de 36 ans a marqué un 110e but international record du monde pour annuler le premier match de John Egan à une minute de la fin. Il a ensuite terminé le travail avec son 111e en temps d’arrêt pour sceller une victoire 2-1 à l’Estadio Algarve mercredi.

Cependant, après avoir retiré son maillot pour célébrer, il a été averti par l’arbitre slovène Matej Jug. Et ayant été réservé plus tôt dans la campagne, est suspendu pour le voyage de mardi soir en Azerbaïdjan.

Une déclaration sur le site officiel de la Fédération portugaise de football a déclaré : “Cristiano Ronaldo a été excusé de la scène de l’équipe nationale ce jeudi.

“Le carton jaune vu contre l’Irlande, étant le deuxième de ce stade de qualification, l’oblige à accomplir un match officiel de suspension, qui se produira contre l’Azerbaïdjan.”

La libération de Ronaldo signifie qu’il ne participera pas non plus au match amical de samedi contre le Qatar, hôte de la Coupe du monde, en Hongrie, bien qu’il n’y ait pas encore d’indication quant à la date à laquelle il rejoindra Manchester United après signer pour le club pour la deuxième fois plus tôt cette semaine.

Le joueur de 36 ans a quitté le camp après avoir consacré son nombre record de buts internationaux à son pays.

Ronaldo a déclaré : « Je suis très heureux pour les deux buts et le record. Mais surtout pour l’équipe d’y croire jusqu’au bout.

Le record de Ronaldo

«C’est la motivation et le désir que j’ai de continuer à jouer au football. Si nous nous levons chaque jour en voulant faire de notre mieux et nous donner de la joie, nous avons une grande motivation.

« Ce record est le mien et unique. Il me manquait un but et j’en ai marqué deux, je suis extrêmement content. Je le dédie à tous les Portugais et à toute l’équipe. Nous avons dû souffrir jusqu’au bout.

La soirée s’était avérée quelque peu frustrante pour Ronaldo, dont le tir au but à la 15e minute a été brillamment sauvé par le gardien de 19 ans Gavin Bazunu. La défense bien organisée de l’Irlande a frustré le Portugal pendant de longues périodes. Surtout après que John Egan les ait menés devant sur le coup de la mi-temps.

Mais au fil du temps, il a finalement eu son impact inévitable sur le jeu. Il a dirigé le centre de Goncalo Guedes à la 89e minute pour égaliser. Et puis étonnamment répété l’exploit à la mort pour cimenter la place du Portugal en tête du groupe A.

Le meneur de jeu de Manchester City, Bernardo Silva, qui avait laissé passer une glorieuse opportunité avant que Ronaldo ne frappe pour la première fois, a admis que lui et ses coéquipiers avaient beaucoup de travail après avoir eu peur dans leur propre arrière-cour.

Silva a déclaré : « Nous sommes heureux de la victoire, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Nous avons raté beaucoup d’occasions, nous n’avons pas eu de chance – j’ai raté un but que je ne peux pas manquer.

“Au final, il y a trois points et nous sommes très heureux.”

