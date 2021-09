Cristiano Ronaldo: Manchester United fait face à une pénurie de répliques de maillots en raison du retard d’Adidas – Man United News And Transfer News

Comme l’a confirmé hier le site officiel du club, Cristiano Ronaldo portera le maillot numéro 7 de Manchester United.

Après des jours de spéculation, les fans seront ravis de voir le Portugais dans son maillot emblématique.

La nouvelle a déjà provoqué une frénésie parmi les supporters de United, le club étant confronté à une pénurie de répliques de maillots.

La demande est exceptionnellement élevée et Adidas ne peut pas suivre la hausse de la demande, affirme The Independent.

Un porte-parole d’Adidas a déclaré au magasin : “Nous travaillons en collaboration avec le MUFC pour essayer de répondre à la demande exceptionnellement élevée des fans pour nos nouveaux designs, mais nous nous attendons à une faible disponibilité de certains produits.”

Selon The Telegraph, United aurait fait une demande de dérogation auprès de la Premier League pour que Ronaldo prenne le maillot n ° 7 avec Cavani passant au n ° 21.

La Premier League a approuvé cela sous certaines conditions, telles que le remboursement des fans qui avaient acheté des maillots «Cavani 7».

Ronaldo a exprimé sa gratitude envers l’Uruguayen pour lui avoir donné son numéro de maillot.

Il a déclaré: “Je n’étais pas sûr qu’il serait possible d’avoir à nouveau le maillot n ° 7, alors je voudrais dire un grand merci à Edi [Cavani] pour ce geste incroyable.

Ronaldo s’est éloigné de l’ancien attaquant iranien Ali Daei en tant que meilleur buteur de tous les temps dans le football international masculin.

Il a inscrit ses 110e et 111e buts pour le Portugal lors de leur victoire 2-1 sur l’Irlande lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Il est suspendu pour son prochain match au Qatar après avoir reçu un carton jaune pour sa célébration.

La sortie anticipée du Portugais prolongera son temps de préparation avant ses “deuxièmes débuts” prévus pour Man United contre Newcastle samedi prochain.

#mufc fans queuing up outside the Old Trafford Megastore for Ronaldo 7 shirts #mulive [@footballdaily] pic.twitter.com/OW7sjHYACD

— utdreport (@utdreport) September 3, 2021