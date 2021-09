Cristiano Ronaldo marque à nouveau mais l’erreur du remplaçant Jesse Lingard et le carton rouge d’Aaron Wan-Bissaka voient Manchester United perdre contre les Young Boys

in

La lune de miel de Cristiano Ronaldo à Manchester United est terminée alors que les Red Devils ont subi une défaite choc 2-1 contre les Young Boys en Ligue des champions.

Le Portugais a cependant fait un début de choc en Suisse, alors qu’il ouvrait le score après avoir accroché un délicieux centre de Bruno Fernandes depuis la gauche.

Ronaldo a trois buts en deux apparitions pour Man United cette saison

Mais ça ne s’est pas bien terminé pour lui et Man United

Le cours du match a basculé dix minutes avant la pause lorsque Aaron Wan-Bissaka a écopé d’un carton rouge pour un défi en retard sur Christopher Martins.

Man United est entré dans sa coquille après cela et l’équipe locale, dirigée par l’ancien patron de Huddersfield, David Wagner, a créé de bonnes opportunités pour le reste du match.

Ils ont égalisé à la 66e minute lorsque Moumi Ngamaleu a effectué un centre bas de la droite devant David de Gea.

Cela semblait devoir être des honneurs même à la fin, mais un redoutable backpass de Jesse Lingard, qui a remplacé Ronaldo à la fin de la seconde mi-temps, est allé directement à Theoson Siebatchu, qui a marqué le vainqueur dans la dernière minute du temps d’arrêt.

Le carton rouge de Danny Mills Wan-Bissaka est “dur”

Les Young Boys étaient bien mieux placés en seconde période

Et les dix hommes n’ont pas pu tenir un point

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

