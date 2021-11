Cristiano Ronaldo marque et plus de 1,5 buts dans le derby de Manchester

Le derby de Manchester revient ce week-end alors que Man United accueille Man City à Old Trafford lors du coup d’envoi de samedi.

Smart Acca peut vous aider à choisir les meilleurs paris pour l’action et nous vous expliquerons comment utiliser l’outil sur talkSPORT EDGE.

Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola se battent à nouveau dans le derby devant les fans

Smart Acca a fait basculer le derby de Manchester avec plus de 1,5 buts à 1/5 et Cristiano Ronaldo à 17/10.

Manchester City a toujours marqué lorsqu’il a joué lors du coup d’envoi de 12h30, qui s’étend sur 23 matchs !

Lors de la recherche sur l’outil Smart Acca pour les matchs de Premier League, le derby ouvre la voie dans les matches susceptibles de voir plus de 1,5 buts sur la base des cinq derniers matchs.

Les deux équipes ont marqué deux buts ou plus dans 90% de leurs cinq derniers matchs combinés.

Le seul match qui n’a pas vu de buts en abondance était le match nul et vierge de City contre West Ham fin octobre.

Ronaldo a également marqué quatre buts lors des cinq derniers matches et mène les joueurs pressentis pour marquer ce week-end en Premier League.

Le derby de Manchester aime quelques buts et ce week-end ne sera pas différent car Ole Gunnar Solskjaer sera sous le coup car leur baisse de forme a incité le patron à devenir prêt à partir avant la fin de la saison.

Au cours des neuf derniers matches de cette rivalité acharnée, il n’y a eu que deux occasions où il n’y a pas eu deux buts ou plus.

Le dernier match s’est joué plus tôt cette année en mars devant aucun fan en raison des restrictions de Covid-19, mais maintenant les fans seront de retour en force pour encourager leurs côtés à Old Trafford ce week-end.

United est sorti avec une victoire 2-0 à l’extérieur dans ce match avec des buts de Bruno Fernandes et Luke Shaw.

La dernière fois que les Citizens ont remporté le derby de Manchester en Premier League, c’était en avril 2019 lorsque deux buts en seconde période ont assuré la victoire de Guardiola et remporté le championnat.

Comment utiliser Smart Acca

Pour choisir votre propre acca, vous pouvez sélectionner une compétition, une catégorie, un marché, puis vous pouvez calculer les stats, dans ce cas il s’agissait des 5 derniers matchs.

Milan v Porto arrive directement en tête des paris recommandés, car BTTS a atterri dans 60% des 5 derniers matchs de Milan et 80% de Porto.

Avec d’autres rencontres suivant de la même manière, jusqu’à Blackpool contre Stoke qui a vu 70% des matchs combinés se terminer avec les deux équipes pour marquer.

Vous pouvez ensuite toucher le pari que vous voulez, pour créer votre bulletin de paris avec ce triple payant 5.36/1

Statistiquement, les matchs les plus susceptibles de se terminer avec les deux équipes à marquer, dans toutes les compétitions, le Smart Acca a trouvé les quelques meilleurs matches, y compris un match nul en Ligue des champions.

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeu réglementés au Royaume-Uni.