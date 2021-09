Cristiano Ronaldo marque ses premiers buts à Manchester United en 12 ans et fait une célébration emblématique alors qu’Old Trafford salue l’homme vedette lors de ses deuxièmes débuts avec les Red Devils

Cela devait juste arriver.

Cristiano Ronaldo est de retour parmi les buts de Manchester United, 12 ans après son départ du club.

.

Ronaldo a marqué le pas pour Man United dans les arrêts de jeu de la première mi-temps

.

Il ne marquera pas beaucoup plus de buts simples

C’était l’un des buts les plus simples qu’il ait jamais marqué dans sa carrière, un tap-in de six mètres.

Le gardien de Newcastle Freddie Woodman n’a pas été en mesure de gérer pleinement l’effort dévié de Mason Greenwood depuis le bord de la surface et le ballon est tombé sur Ronaldo, qui a fait le reste.

Le but a donné à Man United l’avantage sur le coup de la mi-temps, mais les visiteurs ont offert une menace à l’avenir, Joe Willock se rapprochant plus tôt dans la première mi-temps.

.

Ronaldo a fait sa célébration emblématique ‘Siiiuuu’ après le filet

.

Les fans de Man United espèrent que ce sera le premier de nombreux buts pour Ronaldo

À 36 ans et 218 jours, Ronaldo est le plus vieux buteur de Man United depuis Ryan Giggs, qui a marqué à 39 ans et 86 jours contre QPR en février 2013. Giggs et Paul Scholes sont les seuls joueurs des Red Devils à avoir marqué à un âge plus avancé. âge que Ronaldo.

La mère de Ronaldo, Dolores Aveiro, a fait figure d’émotion alors que son fils ouvrait le score, un fan l’imaginant en train de pleurer.

Twitter @Ambo91

La mère de Ronaldo n’avait pas pu regarder son fils jouer auparavant à cause de la nervosité

La fête de Ronaldo risquait d’être gâchée avec l’ancien défenseur de Liverpool Javi Manquillo tirant dans un égaliseur dix minutes après le début de la seconde mi-temps.

Mais les fans de Man United n’avaient pas besoin de s’inquiéter car Ronaldo s’en est occupé quelques instants plus tard avec son deuxième but.

Il a tiré le ballon entre les jambes de Woodman avec sa cheville gauche après avoir été joué par Luke Shaw pour reprendre la tête des Red Devils.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.