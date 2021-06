Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe avec 11 réalisations !

15/06/2021 à 20:11 CEST

Cristiano Ronaldo a atteint ce mardi le record de buts dans l’histoire du Championnat d’Europe de football, avec onze buts lors des cinq éditions auxquelles il a participé., après avoir défait avec les deux buts marqués contre la Hongrie le match nul de neuf buts qu’il avait avec le Français Michel Platini.

Le premier, sur penalty, et le second, au terme d’un beau jeu individuel et à la limite du hors-jeu, il les a décrochés dans l’Hongrie-Portugal ce mardi, lors de son 22e match en phase finale d’un championnat d’Europe, un autre record qu’aucun joueur a Comme deuxième sur la liste est l’ancien international allemand Bastian Schweinsteiger, avec 18 matchs.

De plus, aucun autre footballeur n’a participé aux cinq éditions du tournoi continental.

Dans la phase finale de l’Eurocup, aucun autre joueur n’a marqué autant de buts que Cristiano Ronaldo, qui au total, en comptant les tours de qualification pour le tournoi, a inscrit 42 buts.

Dans les phases finales, derrière Ronaldo, avec 11 buts, et Platini, avec neuf, se trouvent le Danois Ole Madsen et l’Anglais Alan Shearer, avec sept buts chacun.

Huit autres footballeurs ont atteint six : les Néerlandais Ruud Van Nistelrooy et Patrick Kluivert ; les Français Antoine Griezmann et Thierry Henry ; l’Anglais Wayne Rooney ; le Suédois Zlatan Ibrahimovic ; le Portugais Nuno Gomes et le Russe Viktor Ponedelnik.

Un autre record proche du vétéran capitaine de l’équipe portugaise est celui du meilleur assistant de l’histoire du Championnat d’Europe, où le record est détenu par le Tchèque Karel Poborsky avec huit passes cadrées.

Cristiano Ronaldo accumule six passes qui ont fini dans les réseaux.

Les deux buts de Ronaldo contre la Hongrie étaient de 106 avec le maillot du Portugal et dans l’histoire du football en équipe nationale, il n’est derrière l’Iranien Ali Daei avec 109 buts.

L’attaquant portugais a battu le record européen de buteur avec son équipe (84 buts) par Ferenc Puskás lors de la Coupe du monde 2018, et il est devenu ce mardi le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe dans le stade qui porte le nom de la légende. Hongrois qui a également joué dans l’équipe nationale espagnole.