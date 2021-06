Cristiano Ronaldo, meilleur buteur du Monde + Eurocup

Après 12 heures d’apprentissage entre les concurrents de la saison 2, Jeff Dye a taquiné un “invité VIP de renommée internationale” qui était présent au paradis. L’excitation a débordé, les célibataires fantasmant sur Beyoncé, Ariana Grande et Harry Styles sortant. Après un compte à rebours trop dramatique, cependant, le centre du bar s’est ouvert et […] More