Cristiano Ronaldo menace le record de Sergio Ramos

03/06/2021 à 13h30 CEST

L’Espagne et le Portugal se rencontrent ce vendredi au Wanda Metropolitano dans un duel ibérique avant Euro 2021. Un match amical, mais qui va aider Cristiano Ronaldo continue de gonfler les statistiques et menace le record de match de Sergio Ramos, avec 180, en tant que footballeur européen le plus blessé de l’histoire. Devant lui seul se tient l’Egyptien Ahmed Hassa, avec 184.

Cristiano Ronaldo jouera son 174e match avec le Portugal contre l’Espagne et ne restera qu’à 6 de Sergio Ramos. Les Portugais ont un autre match amical contre Israël avant l’Eurocup, donc au cas où votre équipe atteint les demi-finales du tournoi continental atteindraient 181 matches, renversant le capitaine espagnol.

La lutte pour le record du monde sera encore dans l’air dès septembre prochain. L’intention de Ramos est d’être à nouveau à la disposition de Luis Enrique pour les matches de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 et, bien sûr, Cristiano est dans la même situation.

L’ancien attaquant du Real Madrid a 36 ans, un de plus que Sergio Ramos, et sur le plan physique, il maintient le niveau, malgré le fait que ses performances à la Juventus ont clairement baissé. Pour sa part, Ramos a beaucoup souffert des blessures dans la campagne actuelle et il n’est pas du tout clair quelle sera sa prochaine destination s’il quitte finalement l’entité blanche.