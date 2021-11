Cristiano Ronaldo mérite de grandes excuses de la part de ses détracteurs après avoir à nouveau libéré Manchester United de prison en Ligue des champions.

L’ancienne star de la Premier League, Gabby Agbonlahor, insiste sur le fait que le talisman n’est « pas le problème » du club de Premier League et qu’il est plutôt le seul à obtenir des résultats.

.

Ronaldo a de nouveau libéré Ole Gunnar Solskjaer avec deux buts lors de son match nul contre l’Atalanta

Après leur horrible défaite 5-0 contre Liverpool, des questions ont été posées sur l’éthique de travail de Ronaldo en dehors du ballon, mais de manière typique, il a répondu de la seule manière qu’il connaisse.

Il a fourni un but et une passe décisive lors de la victoire 3-0 des Red Devils à l’extérieur contre les Spurs et a renfloué l’équipe contre l’Atalanta en marquant deux fois lors d’un match nul 2-2 qui a conduit Agbonlahor à défendre l’attaquant.

« Chaque fois qu’ils ont besoin d’un but, il est là, n’est-ce pas ? Mais combien de fois auront-ils besoin de lui pour les faire sortir de prison ?

«Pourquoi est-ce toujours lui qui doit arriver à une finition de classe mondiale?

Ronaldo a réussi un superbe égaliseur pour aider United à gagner un point crucial en Ligue des champions

« Probablement que beaucoup de gens ont besoin de s’excuser vraiment de la façon dont ils ont parlé de Ronaldo qu’il allait être le problème.

« C’est lui qui les sauve, ce n’est pas lui le problème, c’est lui qui leur donne des résultats, les maintient en Ligue des champions, les maintient dans la course pour les quatre premiers. »

Avec neuf buts en 12 apparitions dans toutes les compétitions jusqu’à présent, il est juste de dire que Ronaldo a eu un impact énorme sur Man United jusqu’à présent.

Contre Manchester City ce week-end, la superstar portugaise devra continuer cette forme si les Red Devils veulent tirer quelque chose de leur énorme affrontement et c’est un jeu que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT à partir de 12h30.