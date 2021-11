Cristiano Ronaldo, Michail Antonio, Gareth Bale, Luis Suarez et Robert Lewandowski parmi les stars qui pourraient rater la Coupe du monde 2022 au Qatar alors qu’Erling Haaland a déjà éliminé

L’Italie est devenue la dernière nation obligée de se contenter d’une place pour les barrages de la Coupe du monde après un match nul 0-0 contre l’Irlande du Nord.

Les Azzurri avaient besoin d’une victoire pour avoir une chance de terminer devant la Suisse dans les places de qualification automatique, mais n’ont pas pu trouver de percée.

La Coupe du monde au Qatar pourrait manquer certains des plus grands noms du football

Les vainqueurs de l’Euro 2020 courent désormais le risque de ne pas se qualifier pour une deuxième Coupe du monde consécutive après n’en avoir manqué aucune depuis 1958.

L’Angleterre n’a eu aucun problème à sceller sa place au Qatar avec une victoire 10-0 sur Saint-Marin dans un match où les Three Lions n’avaient besoin que d’un point.

Mais les hommes de Gareth Southgate n’auront peut-être pas à s’inquiéter d’affronter certaines des plus grandes superstars du monde l’année prochaine – talkSPORT.com jette un œil…

Quels joueurs pourraient manquer Qatar 2022 ?

Cristiano Ronaldo

La Serbie a condamné Ronaldo et ses coéquipiers portugais à une place pour les barrages de la Coupe du monde après une victoire 2-1 dimanche.

L’équipe de la star de Manchester United n’avait besoin que d’un match nul pour se qualifier pour le Qatar, mais a été défaite par la frappe tardive d’Aleksandar Mitrovic.

Ronaldo, 36 ans, pourrait désormais manquer sa dernière Coupe du monde en tant que joueur si le Portugal ne sortait pas de ses matchs de barrage.

Les autres joueurs de Premier League Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Diogo Jota, Ruben Neves, Nelson Semedo et Joao Cancelo risquent également de passer à côté.

La dernière apparition de Ronaldo en Coupe du monde pourrait ne pas être au Qatar Erling Haaland

L’attaquant est considéré comme l’un des jeunes talents les plus brillants du football, mais devra attendre l’occasion de montrer ses talents sur la scène mondiale.

La Norvège, qui ne s’est pas qualifiée pour une compétition internationale majeure depuis l’Euro 2000, a terminé troisième du groupe G derrière les Pays-Bas et la Turquie.

L’équipe de Stale Solbakken a affronté les Néerlandais mardi, sachant qu’une victoire leur garantirait au moins une place pour les barrages avec un match nul également suffisant si la Turquie perdait.

Pourtant, la Norvège – qui était sans la star du Borussia Dortmund Haaland en raison d’une blessure – est tombée sur une défaite 2-0 et manquera désormais le tournoi de l’année prochaine.

Haaland et Martin Odegaard d’Arsenal ne seront pas à la Coupe du monde Luis Suarez

L’as de l’Atletico Madrid est l’un des plus grands méchants de l’histoire de la Coupe du monde – de son handball contre le Ghana en 2010 à Giorgio Chiellini en 2014.

Pourtant, il y a une chance que le Qatar ne connaisse pas les singeries de Suarez avec l’Uruguay actuellement septième dans la section sud-américaine des qualifications.

Le Brésil et l’Argentine se sont déjà qualifiés tandis que les deux équipes suivantes assureront également le passage à la Coupe du monde.

L’équipe classée cinquième participera à un barrage international, mais l’Uruguay a un point de retard sur le Pérou dans la course à la dernière place convoitée après quatre défaites successives.

L’Uruguay a encore quatre matches à jouer pour redresser sa forme actuelle ou Suarez et Edinson Cavani pourraient manquer une dernière sortie en Coupe du monde.

getty

Luis Suarez a tristement mordu Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde 2014 Robert Lewandowski

La victoire de l’Angleterre sur Saint-Marin a scellé leur place au Qatar – cela n’aurait pas eu d’importance après la défaite 2-1 à domicile de la Pologne face à la Hongrie.

Les hommes de Paulo Sousa entrent désormais dans les barrages européens et le sort du capitaine et meilleur buteur de tous les temps Lewandowski reste dans la balance.

Le joueur de 33 ans n’a participé qu’une seule fois à la Coupe du monde en 2018 – au cours de laquelle il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets et la Pologne a terminé dernière de son groupe.

Lewandowski cherchera désespérément à se racheter au Qatar, mais il pourrait rejoindre Wojciech Szczesny, Matty Cash et Mateusz Klich pour rester à la maison.

Lewandowski espère mener la ligne pour la Pologne au Qatar Jorginho

La star de Chelsea a gâché l’occasion de mettre l’Italie au bord de la qualification pour la Coupe du monde après avoir raté un penalty tardif lors d’un match nul 1-1 contre la Suisse.

Les vainqueurs de l’Euro 2016 ont ensuite dû regretter l’occasion manquée alors qu’un match nul 0-0 contre l’Irlande du Nord a permis aux Suisses de les dépasser dans le classement.

L’Italie risque désormais de ne pas se qualifier pour une deuxième Coupe du monde consécutive et Jorginho fait partie des stars qui pourraient être obligées de payer.

Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Chiellini, Nicolo Barella, Federico Chiesa, Lorenzo Insigne et Ciro Immobile pourraient tous être exclus.

Jorginho a eu un autre raté de haut niveau pour l’Italie contre la Suisse Gareth Bale

Le Pays de Galles est déjà assuré de sa place pour les éliminatoires de la Coupe du monde après ses performances en Ligue des Nations.

La Belgique, vainqueur du Groupe E, est la seule garantie d’être au Qatar l’année prochaine, mais les Dragons ont obtenu un match nul à domicile après avoir terminé deuxième.

Malgré tous les exploits de Bale aux Championnats d’Europe, le Pays de Galles ne s’est qualifié que pour une seule Coupe du monde en 1958 et l’ailier cherchera désespérément à changer cela.

Si la star du Real Madrid échoue, Aaron Ramsey, Dan James et Ben Davies seront parmi les joueurs déçus.

Bale a atteint un siècle d’apparitions pour le Pays de Galles Andrew Robertson

Le premier but international de Nathan Patterson pour l’Ecosse pour les mettre sur la voie d’une victoire 2-0 contre la Moldavie et gagner une place en séries éliminatoires dans le processus.

L’armée tartan a ensuite rendu la route vers le Qatar un peu plus facile en obtenant une demi-finale à domicile avec une victoire historique 2-0 sur le Danemark lundi.

Et l’équipe de Steve Clarke devra reproduire ses récentes performances en séries éliminatoires ou le défenseur de Liverpool Robertson pourrait manquer une apparition en Coupe du monde.

L’Écosse n’a pas figuré dans la plus grande compétition de football depuis 1998 et les stars de la Premier League Kieran Tierney, Billy Gilmour, Scott McTominay, John McGinn et Che Adams chercheront désespérément à mettre fin à cette séquence.

GETTY

Robertson a été excellent contre le Danemark Zlatan Ibrahimovic

L’attaquant vétéran a été surpris en train de frapper Cesar Azpilicueta avec une charge imprudente à l’épaule lors de la défaite de la Suède en qualification pour la Coupe du monde contre l’Espagne.

Ibrahimovic a été réservé hors caméra après l’affrontement, ce qui signifie qu’il est suspendu pour les éliminatoires cruciales de la Coupe du monde de la Suède.

La star de l’AC Milan, 40 ans, s’appuiera désormais sur Alexander Isak, Victor Lindelof et Dejan Kulusevski pour sceller sa dernière sortie en Coupe du monde.

Ibra, qui n’est revenu dans le giron international cette année qu’après une absence de cinq ans, n’a plus participé à la compétition depuis Allemagne 2006.

Ibra est connu pour être flamboyant et franc et serait un grand raté à la Coupe du monde Michail Antonio

L’attaquant de West Ham n’a fait ses débuts pour la Jamaïque qu’en septembre, mais il est peut-être trop tard pour les aider à atteindre la Coupe du monde.

Antonio a marqué lors de sa deuxième apparition internationale lors d’un match nul 1-1 contre le Salvador avant de frapper un hurleur lors d’un match nul 1-1 contre les États-Unis.

Des tirages successifs ont laissé les Reggae Boyz sixièmes des qualifications nord-américaines.

Les trois meilleures équipes obtiennent directement des places et la Jamaïque compte sept points de retard sur le Panama, quatre, qui participerait aux éliminatoires intercontinentales en juin.

Les hommes de Theodore Whitmore ne se sont qualifiés qu’une seule fois pour la Coupe du monde mais ont encore une chance d’être au Qatar avec dans leurs rangs Antonio, Leon Bailey, Kemar Roofe et Ravel Morrison.

Antonio a rejoint l’ancienne starlette de Man United Morrison pour faire sa révérence internationale pour la Jamaïque Wilfried Zaha

La star de Crystal Palace a récemment été contrainte de démentir les informations selon lesquelles il envisageait son avenir international après avoir été exclu de l’équipe de Côte d’Ivoire ce mois-ci.

Zaha a marqué cinq buts en 21 apparitions pour les Éléphants depuis qu’il a changé d’allégeance internationale de l’Angleterre en 2017.

Mais l’absence du joueur de 28 ans s’est fait sentir alors que la Côte d’Ivoire est tombée sur une défaite 1-0 contre le Cameroun et manquera désormais la Coupe du monde l’année prochaine.

La défaite des Ivoiriens sonne la fin pour Zaha, Nicolas Pepe, Sébastien Haller, Franck Kessie, Eric Bailly, Maxwel Cornet et Serge Aurier.

Zaha a changé pour jouer pour la Côte d’Ivoire en 2017 et a fait 21 apparitions