Cristiano Ronaldo montre qu’il travaille toujours dur malgré les difficultés de Manchester United et publie un message inspirant « il n’y a pas de raccourci vers la gloire »

Cristiano Ronaldo est bien connu pour être l’un des athlètes les plus dévoués de la planète et même à 36 ans, il travaille plus dur que jamais.

Les choses ne se dérouleront peut-être pas comme prévu à Manchester United, le club étant sur une forme épouvantable qui ne l’a vu qu’un seul point lors de ses trois derniers matchs de Premier League.

Instagram – @cristiano

Ronaldo a posté des photos de lui en train de s’entraîner sur Instagram

Instagram – @cristiano

Ronaldo a posté un message inspirant avec les photos

Leur misère a été aggravée par une raclée 5-0 par ses rivaux de Liverpool dimanche.

Pour Ronaldo personnellement, il a connu un sort inhabituellement mauvais devant le but et n’a pas marqué lors de ses quatre derniers matches de championnat.

La dernière fois qu’il l’a fait, c’était en 2017 et il n’a pas disputé cinq matchs de suite sans but depuis 2009.

Ronaldo et United affronteront Tottenham samedi – un match que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT à 17h30.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a montré qu’il passait encore des heures au gymnase en publiant une photo sur Instagram avec un message inspirant.

.

Ronaldo n’a pas marqué en quatre matchs de Premier League

Il a légendé l’image : « Le travail acharné est le seul chemin vers la victoire. Il n’y a pas de raccourcis vers la gloire. On a rien ans rien! »

Le manager Ole Gunnar Solskjaer subit actuellement une pression énorme et n’aurait que trois matchs pour renverser la vapeur.

Il y a eu divers rapports selon lesquels les joueurs ne sont pas satisfaits du manager et de la façon dont les choses se passent.

Le Manchester Evening News affirme que Ronaldo est celui qui « tient le vestiaire ensemble » et il a tenté de rallier l’équipe et l’a exhorté à faire preuve d’unité.

On prétend que Ronaldo cajole les joueurs à ne pas utiliser d’outils, indépendamment de ce qu’ils pensent du manager actuel, et soutient Solskjaer.