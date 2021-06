Cristiano Ronaldo ne peut tout simplement pas battre l’Allemagne dans un tournoi

in

L’heure des statistiques ! Après la défaite 4-2 du Portugal contre l’Allemagne lors du match de ce soir, Cristiano Ronaldo a perdu son cinquième match contre les Allemands dans un tournoi majeur. Sa défaite en Euros fait suite à une performance dominante des hommes de Joachim Low, dans un match dans lequel ils devaient vraiment avoir du mal.

Les pertes précédentes de Ronaldo incluent :

Défaite 3-1 lors de la Coupe du monde 2006. Une défaite 3-2 à l’Euro 2008. Une défaite 1-0 à l’Euro 2012. Une défaite 4-0 à la Coupe du monde 2014. Et enfin, la défaite 4-2 d’aujourd’hui.

C’était aussi la première fois que Cristiano Ronaldo marquait contre l’Allemagne, mais tout cela n’a servi à rien. Alors que la plupart se seraient attendus à ce que les Portugais remportent le match après avoir marqué un but de contre-attaque incroyable dans les 15 premières minutes, les Allemands sont revenus à la vie avec de solides performances de Robin Gosens, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Thomas Muller et Serge Gnabry.

Alors qu’ils ont réussi à en récupérer un en seconde période et que Renato Sanches a frappé la barre transversale avec un tir à longue distance, les Portugais n’ont tout simplement pas créé suffisamment d’occasions et Ronaldo lui-même était plutôt modéré. On dirait que l’Allemagne compte comme son équipe de bogey pour le moment.