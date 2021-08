Cristiano Ronaldo ne pourrait pas prendre le maillot n ° 7 à Manchester United en raison des règles de la Premier League, à moins qu’Edinson Cavani ne parte ou que le club ne demande une “dispense spéciale”

in

Cristiano Ronaldo devrait faire face à une bataille s’il veut récupérer son maillot emblématique n ° 7 à Manchester United.

L’icône du football portugais a décidé de rentrer chez lui dans le club où il est devenu une superstar mondiale, l’accord étant officiellement confirmé vendredi.

Ronaldo pourrait prendre le maillot n°28 avec lequel il a débuté au Sporting, s’il ne parvient pas à retrouver son célèbre n°7

Lorsque les fans ont commencé à se poser la question de son numéro de maillot, la réaction immédiate a été de supposer qu’il récupérerait son célèbre ancien n°7.

Cependant, il semble que cela ne soit pas si simple.

Il est maintenant largement rapporté que les règles de la Premier League stipulent que les joueurs doivent conserver les numéros de maillot sous lesquels ils sont enregistrés, à moins qu’ils ne partent ou ne bénéficient d’une «dispense spéciale».

Le journaliste d’ESPN, Dale Johnson, l’a souligné et a ajouté qu’une telle dispense spéciale n’avait jamais été accordée auparavant.

Peu de gens se souviennent que CR7 était CR9 lors de sa première saison au Real Madrid et n’a pris le n ° 7 qu’après le départ de Raul et l’a quitté

La règle M4 empêchera apparemment Cavani d’échanger des numéros avec Ronaldo

Le journaliste de Sky, Dharmesh Sheth, a expliqué: «La section M du livre des règles de la Premier League dit que, tant qu’il reste avec le club, un joueur conservera son numéro de maillot tout au long de la saison pour laquelle il a été attribué.

“Cela veut dire que [Ronaldo could not get No.7] à moins qu’Edinson Cavani ne quitte United ou United ne demande une dérogation spéciale au conseil d’administration de la Premier League, ce qui est hautement improbable.

« United aurait besoin de trouver une très bonne raison pour laquelle Cristiano Ronaldo devrait avoir ce maillot n ° 7.

“Dans l’état actuel des choses, vous devez dire qu’à moins qu’Edinson Cavani ne quitte Man United dans les prochains jours, ce à quoi nous ne nous attendons pas, il est peu probable que Cristiano Ronaldo porte le n ° 7 après son retour.”

