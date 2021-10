Tony Cascarino insiste sur le fait que Bruno Fernandes est plus responsable de la mauvaise forme de Manchester United que Cristiano Ronaldo.

Une semaine de questions autour des Red Devils se termine par un affrontement critique contre Tottenham samedi soir – en direct sur talkSPORT.

.

Les deux stars de United ont été de mauvaise humeur

Outre des doutes évidents sur l’avenir du manager Ole Gunnar Solskjaer, beaucoup ont interrogé Ronaldo et ont appelé à ce qu’Edinson Cavani soit choisi à la place.

Cependant, l’ancien attaquant de Chelsea et de la République d’Irlande, Cascarino, souligne que le coéquipier de Ronaldo au Portugal, Fernandes, est davantage un problème pour les Red Devils.

Le milieu de terrain offensif a été sensationnel avec 30 buts en 60 matches de haut niveau depuis son arrivée à Old Trafford en janvier 2020, mais cette saison a été une autre histoire.

Alors que Ronaldo n’a pas réussi à marquer lors de ses cinq derniers matches de Premier League, Fernandes n’a pas trouvé le chemin des filets depuis neuf matches, toutes compétitions confondues.

Cascarino pense que Fernandes devrait être le seul à céder la place, comme il l’a fait pour le Portugal à l’Euro 2020.

.

Ce fut un début de saison alarmant pour Fernandes

L’animateur du Weekend Sports Breakfast de talkSPORT, Cascarino, a déclaré: « Je pensais que Ronaldo était le meilleur attaquant la semaine dernière contre Liverpool. Il n’a pas joué brillamment, mais il était le meilleur du groupe et vous ne pouvez pas le pointer du doigt.

« Il a besoin d’un Cavani à ses côtés. Il avait [Karim] Benzema au Real Madrid qui a travaillé ses chaussettes. Ils ont changé de position et Ronaldo pourrait le faire avec Cavani.

« C’est une option vraiment facile de dire Ronaldo [should be dropped]. Fernandes a été beaucoup plus pauvre et il devra peut-être en payer le prix.

« Soit dit en passant, cela s’est produit avec l’équipe portugaise cet été.

« Vous savez que Ronaldo va livrer, je ne ressens pas la même chose pour Fernandes. L’année dernière, certainement. Cette année, je ne vois pas le même joueur.

.

Solskjaer se battra pour sauver son emploi lorsque Man United affrontera Tottenham samedi

.

Fernandes a lutté pour la forme à l’Euro 2020 et n’a pas regardé le même joueur cette saison pour Man United

Le milieu de terrain portugais est entré dans l’Euro 2020 à la suite d’une superbe forme pour son club et a été pressenti pour être l’un des joueurs vedettes du tournoi d’été.

Cependant, après avoir commencé les deux premiers matchs – une victoire 3-0 contre la Hongrie et une défaite 4-2 contre l’Allemagne – Fernandes était sur le banc pour le reste du tournoi, Renato Sanches étant préféré à sa place.

Les champions en titre sont finalement sortis en huitièmes de finale, s’inclinant face à la Belgique.

Cascarino a ajouté : « Je pense que Fernandes est loin. N’a pas marqué en neuf, n’a pas particulièrement bien joué, agitant ses bras chaque fois qu’ils perdent le ballon.

«Je ne pensais pas qu’il offrait quoi que ce soit contre Liverpool. Quand on est n°10, c’est dur de ne pas avoir le ballon.

«Nous savons tous à quel point il peut être bon et dangereux, il ne l’a plus été depuis un bon moment maintenant. Vous pouvez être dans un grand club de football et être juste bien ou même en dessous de la moyenne. »