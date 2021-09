in

L’ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, a déclaré que les arbitres avaient peur de donner des pénalités à Cristiano Ronaldo. Il a dit que cela pourrait être dû à sa « stature et à son ego » dans le jeu.

Les commentaires de Ferdinand interviennent après que Manchester United a battu West Ham United 2-1 dimanche. Ronaldo s’est vu refuser deux pénalités, l’une par Vladimír Coufal et l’autre par Kurt Zouma, l’arbitre Martin Atkinson annulant les deux appels.

Ferdinand blâme les arbitres pour ne pas avoir infligé deux pénalités à Cristiano Ronaldo

Ferdinand a mentionné l’incident sur son podcast Vibe with Five, la légende de Manchester United a déclaré que les arbitres voulaient éviter de flatter Ronaldo en raison de l’attention indésirable que cela leur attirerait.

Il a dit : « Les pénalités – en quoi n’est-ce pas une pénalité ? C’est presque comme s’il était traité d’une certaine manière parce que c’est lui, comme “Je ne peux pas le donner parce que c’est Ronaldo parce que je vais mal paraître et je le flatte à cause de son ego, de sa stature et de son statut”.

« Non, c’est un stonewall-er, une pénalité de 100 pour cent. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas donner cette pénalité, même avec VAR, comment ne pas donner cette pénalité ? »

Alan Shearer a pesé sur les pénalités de Ronaldo rejetées

Ferdinand n’était pas le seul expert à donner son avis sur les pénalités refusées de Ronaldo. L’ancien attaquant de Newcastle United, Alan Shearer, pense qu’Atkinson a eu tellement de problèmes dans le jeu

“C’était un match très étrange en termes de décisions d’arbitrage et de VAR et je pensais qu’ils se trompaient tellement de choses”, a écrit Shearer pour la BBC.

“West Ham aurait dû avoir un autre penalty et United aurait certainement dû avoir un – peut-être deux – tirs au but, tous deux pour des fautes sur Cristiano Ronaldo qui semblaient évidentes.

“Cela aurait pu être un jour où ces décisions ont coûté une victoire à United, mais cela s’est avéré être un gros trois points pour eux.”

Martin Atkinson aurait dû donner des pénalités, selon les patrons

Dans un article du Times, il est indiqué qu’une réunion bimensuelle avec les arbitres, les patrons leur ont dit qu’une pénalité pour le défi de Coufal sur Cristiano Ronaldo aurait été une meilleure décision sur le terrain et que Martin Atkinson aurait dû être invité à le revoir. sur le moniteur au bord du terrain, il a refusé de le faire pour l’un ou l’autre.

Manchester a cependant continué à gagner 2-1. Le dernier arrêt de pénalité de David de Gea pour nier à Mark Noble a organisé une finale palpitante dans l’est de Londres.

West Ham a pris les devants grâce à la frappe déviée de Said Benrahma, mais United a répondu grâce à l’égalisation de Ronaldo en première mi-temps. Jesse Lingard a marqué le but vainqueur à la 87e minute pour briser le cœur de son ancien employeur.

Les deux clubs se retrouveront ce mercredi pour un match nul de la Coupe Carabao à Old Trafford.

