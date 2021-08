Cristiano Ronaldo ‘offert à Man City’ comme alternative à Harry Kane avec Manchester United et le Paris Saint-Germain en alerte en tant que star de la Juventus disponible pour seulement 26 millions de livres sterling

in

L’agent de Cristiano Ronaldo aurait offert la superstar de la Juventus à Man City dans cette fenêtre de transfert.

Le séjour de Ronaldo en Italie pourrait bientôt toucher à sa fin alors qu’il entame les 12 derniers mois de son contrat.

Ronaldo pourrait encore quitter la Juventus cet été

Le joueur de 36 ans a été lié à un déménagement au Paris Saint-Germain tandis que des retours au Real Madrid ou à Manchester United ont également été évoqués.

City est devenu une destination possible avec des informations en Italie le liant à un transfert aux côtés de Pep Guardiola.

Selon la publication italienne, Corriere dello Sport, le représentant de Ronaldo, Jorge Mendes, a proposé City comme alternative à Harry Kane.

Le rapport ajoute qu’il est disponible pour seulement 26 millions de livres sterling à signer cet été, car la Juventus souhaiterait retirer son salaire de leurs livres.

Ronaldo a rejoint la Juve pour 100 millions de livres sterling en 2018

Ronaldo a passé six ans chez ses rivaux United marquant 118 buts et remportant trois titres de Premier League, la Ligue des champions et y a terminé son séjour en tant que vainqueur du Ballon d’Or.

Et ce lien avec Old Trafford signifie que cela n’arrivera pas, selon Darren Bent.

“Pas question qu’il aille à City”, a déclaré l’ancien attaquant de Premier League à talkSPORT.

Bent a suggéré qu’il s’agissait d’une tactique possible de Mendes pour essayer d’obtenir quelque chose de mieux pour son client, qu’il s’agisse d’un nouveau contrat ou d’un déménagement lucratif ailleurs.

Ronaldo était plutôt bon à United – pour le moins

On pense que City est déterminé à signer Kane de Tottenham cet été, le club du nord de Londres étant toujours inébranlable sur sa valorisation de 160 millions de livres sterling.

L’équipe de Guardiola a perdu contre les Spurs dimanche, mettant en place une équipe qui ne comportait aucun avant-centre reconnu.

Jamie O’Hara de talkSPORT pense que City doit signer l’attaquant anglais s’il veut gagner la Premier League.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Ils doivent (l’avoir). S’ils n’obtiennent pas Kane, ils ne gagneront pas la Premier League. Je ne pense pas qu’ils le fassent.

« Je regarde l’équipe et je pense que tout le monde les a rattrapés, en termes d’équipes qu’ils ont.

City est toujours déterminé à signer Kane cet été

« Vous ne pouvez pas vous en tirer sans avoir un bon numéro 9 à l’avant. On pouvait voir hier qu’ils n’étaient pas assez bons pour marquer assez de buts.

«Ils doivent signer Harry Kane. Ce sera décevant pour nous, Spurs, s’il y va. Je serai vidé, mais vous pouvez voir que les Spurs peuvent se débrouiller sans Harry Kane.

« Les Spurs sont plus gros que Harry Kane. S’il y va, le club passera à autre chose et nous dépenserons l’argent et nous sortirons de la situation.

“Nous avons montré hier que nous sommes assez bons sans lui.”