Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Le héros de Chelsea, Frank Lampard, révèle pourquoi il favorise désormais l’attaquant de Manchester United

La légende de Chelsea, Frank Lampard, a expliqué pourquoi il avait fait demi-tour dans le débat GOAT et choisit maintenant Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi.

Ronaldo et Messi ont tous deux remporté 69 trophées majeurs à eux deux et se comportent toujours au plus haut niveau – et la dispute entre les fans, les experts et les joueurs fait toujours rage pour savoir qui est le plus grand de tous les temps.

Les doutes selon lesquels Ronaldo pourrait être passé se sont révélés totalement infondés, le capitaine portugais fixant déjà la norme à United.

Lampard, 43 ans, a toujours soutenu Messi au fil des ans lors de la comparaison des deux superstars, mais il a changé d’avis après avoir regardé un récent épisode de Monday Night Football de Sky Sports.

Il a parlé à son compatriote Gary Neville sur The Overlap, l’icône des Blues a étonnamment choisi la superstar portugaise et a expliqué pourquoi il avait changé d’avis.

En 2020, Lampard a déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur le débat en cours sur GOAT: « Je vais aller Messi là-dessus, sur le talent pur et naturel. Mais ce que Ronaldo a fait a été absolument incroyable.

Cependant, lorsque Neville lui a récemment demandé de choisir entre les deux icônes du jeu moderne, Lampard a répondu :

« Vous savez quoi, j’ai toujours été un homme de Messi… et puis j’ai regardé votre débat avec Jamie Carragher récemment.

getty

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont longtemps été considérés comme les meilleurs joueurs du monde et les cornes bloquées pendant leur séjour en Espagne

« Je pense en fait à la production de Ronaldo et aux chiffres réels, et aux buts dans les grandes finales et demi-finales comme nous l’avons vu, je pense que je lui donne peut-être l’avantage.

« Cela va déclencher une charge de haine, maintenant ! »

Ronaldo et Messi ont formé une rivalité particulière en Espagne lorsqu’ils jouaient pour Barcelone et le Real Madrid alors que les rivaux du Clasico étaient enfermés dans une bataille acharnée pour les titres nationaux et européens.

Depuis son départ de Madrid en 2018, Ronaldo a passé trois ans à la Juventus avant de rejoindre Manchester United, où il a repris là où il s’était arrêté avec 10 buts et deux passes décisives en 15 apparitions.

Pendant ce temps, Messi a rejoint le Paris-Saint Germain cet été qui a mis fin à sa brillante carrière au Camp Nou, et a eu du mal à s’installer avec les leaders de la Ligue 1 où il n’a réussi que quatre buts et deux passes décisives en dix matchs.