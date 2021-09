Cristiano Ronaldo partage un message sincère avec les fans après les débuts de Man U

in

Cela a été long à venir, mais Cristiano Ronaldo a finalement fait son retour sur le terrain pour Manchester United samedi et quel retour ce fut.

L’attaquant légendaire a attrapé le fond du filet à deux reprises lors de la victoire 4-1 de Man U contre Newcastle. Les choses se sont déroulées exactement comme les fans de Manchester United l’auraient espéré.

Ronaldo semblait également très heureux. Après le match, il a partagé un message sincère avec les fans via Instagram sur la façon dont ce retour lui a rappelé pourquoi Old Trafford, où joue Man U, s’appelle le “Theater of Dreams”.

Il l’a qualifié de “lieu magique” où “vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez”.

«Avec tous mes coéquipiers et avec le soutien incroyable que nous recevons toujours des tribunes, nous abordons la route avec confiance et optimisme que nous célébrerons tous ensemble à la fin..Fier d’être de retour à Man. United et rejouant en Premier League, mais surtout heureux d’aider l’équipe !

De toute évidence, Ronaldo est ravi d’où il en est. Et les fans en sont aussi très contents, évidemment. C’est incroyable à voir.

Cela semble être une course assez amusante.