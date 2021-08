Cristiano Ronaldo passe le contrôle médical de Manchester United et le contrat pourrait voir la superstar jouer au-delà du 39e anniversaire à Old Trafford

in

Cristiano Ronaldo a passé un examen médical à Lisbonne alors qu’il se rapproche de la fin de son superbe retour à Manchester United.

Les Red Devils ont confirmé vendredi qu’ils avaient conclu un accord sensationnel avec la Juventus pour re-signer leur ancien joueur légendaire.

Le retour sensationnel de Ronaldo dans le club où il s’est fait un nom n’a qu’à être officiellement annoncé

Sans surprise pour l’un des joueurs les plus dévoués du jeu, aucun problème n’est apparu dans les tests médicaux du joueur de 36 ans.

talkSPORT comprend que Ronaldo a conclu un contrat de deux ans, avec la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Si cette option était retenue, cela signifierait que la superstar portugaise jouerait à Old Trafford au-delà de son 39e anniversaire.

Ronaldo devrait arriver à Manchester de manière imminente, les géants de la Premier League devant annoncer officiellement son retour au club dans les prochaines 48 heures.

Ronaldo enflamme son Molineux dimanche

Dimanche, une coupe de Ronaldo a été hissée dans les airs par des fans excités dans la section à l’extérieur lors de la victoire 1-0 du club contre les Wolves.

Et le patron Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que le joueur intégrerait probablement directement la première équipe après la pause internationale, son premier affrontement devant avoir lieu à Old Trafford contre Newcastle le 11 septembre.

“Nous sommes enthousiasmés par toute l’histoire de Cristiano à Manchester United.”

“J’espère que nous pourrons régler les papiers et l’annoncer très bientôt. C’est un gagnant et un grand être humain.

« Les joueurs sont excités et je suis ravi de continuer à ajouter à cette équipe.

« Il ajoute quelque chose de complètement différent. Cela ajoute plus de confiance et de conviction à ce que nous faisons et à ce que nous construisons.

“Nous savons que c’est un joueur plus expérimenté qu’il ne l’était lorsqu’il était ici la dernière fois, il a évolué et a eu une carrière incroyable. Je suis sûr qu’il aime tous les discours sur “il est trop vieux”. Rendez-le personnel et il montrera ce qu’il peut faire.

Solskjaer a ajouté que Ronaldo irait directement dans le United XI et pourrait faire ses débuts contre Newcastle après la pause internationale.

Ronaldo reviendra à United – 12 ans après son départ pour le Real Madrid

Il a ajouté : « Il ne signe pas pour s’asseoir sur le banc. Il va faire de nous une meilleure équipe.

«Nous devons faire tous les papiers, j’espère que nous pourrons régler cela et nous pourrons l’annoncer à 100%.

“Ensuite, il est parti avec le Portugal, ils ont trois matchs, son dernier match est mardi (7 septembre) et nous pourrons ensuite le ramener à Manchester et l’impliquer dès que possible.”