Cristiano Ronaldo passe le décompte des 800 buts en carrière avec un doublé lors de la victoire de Manchester United contre Arsenal alors que Ralf Rangnick regarde dans les tribunes d’Old Trafford

Cristiano Ronaldo a donné tort à tous les sceptiques potentiels alors que son doublé a aidé Manchester United à revenir pour battre Arsenal 3-2 à Old Trafford.

Après avoir été mis au banc pour le match nul contre Chelsea ce week-end, le joueur de 36 ans a montré qu’il avait encore beaucoup à donner avec une finition assurée et une pénalité catégorique aidant à sceller Man United la victoire sous la surveillance de Ralf Rangnick dans les gradins.

.

Ronaldo était de retour dans le onze de départ et de retour parmi les buts

.

Que pensera le nouveau patron par intérim de Man United, Rangnick?

Les Red Devils ont pris du retard lorsque Emile Smith Rowe a tiré dans un filet presque vide avec David de Gea blessé dans le but de United, cependant, le but a été accordé car le gardien de but a été blessé par son coéquipier Fred se tenant accidentellement sur lui.

Bruno Fernandes a égalisé les scores juste avant la mi-temps et son compatriote portugais Ronaldo a placé Man United devant au début de la seconde mi-temps.

Martin Odegaard a riposté pour Arsenal, mais le Norvégien est devenu le méchant alors que sa faute sur Fred a donné à Man United la chance de reprendre la tête.

Ronaldo ne s’est pas trompé en frappant le ballon au milieu, portant son total de buts professionnels à un incroyable 801.

.

Arsenal a bien commencé et a pris la tête

.

Odegaard a ensuite rattaché Man United

.

Mais Ronaldo a eu le dernier mot, bien sûr

Dernières nouvelles. Plus suit.