Cristiano Ronaldo photographié en train de parler à Ole Gunnar Solskjaer sur le terrain d’entraînement de Manchester United alors que les fans attendent leurs deuxièmes débuts

Cristiano Ronaldo se prépare pour son retour dans l’équipe de Manchester United.

L’icône de 36 ans a été photographiée mardi à la base d’entraînement du club à Carrington lors d’une discussion avec le manager Ole Gunnar Solskjaer, et a été aperçue en train de marcher avec Juan Mata.

Ronaldo était de retour là où tout a commencé

Ronaldo a parlé à son nouveau patron et ancien coéquipier, Solskjaer

Ronaldo a été libéré de ses fonctions internationales tôt après avoir battu le record du monde du plus grand nombre de buts internationaux lorsqu’il a tiré dans ses 110e et 111e pour le Portugal.

Mais maintenant, c’est le retour à l’action en club et un retour dans l’équipe où il s’est fait un nom il y a plus de dix ans.

L’attaquant a été re-signé par les Red Devils de la Juventus pour un contrat de deux ans.

Il est également devenu le joueur le mieux payé de la Premier League avec 480 000 £ par semaine.

Ronaldo a re-signé pour Manchester United en provenance de la Juventus cet été

Ronaldo a remporté trois titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue, la FA Cup et la Ligue des champions lors de son premier séjour de six ans à Old Trafford.

Le club espère qu’il pourra imiter ce succès et remporter un premier titre de champion depuis 2013.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or pourrait faire ses deuxièmes débuts pour le club ce week-end à Old Trafford.

Man United affrontera Newcastle samedi à 15 heures, mais ce match ne sera pas diffusé en direct à la télévision en raison de la panne d’électricité du diffuseur.

Au lieu de cela, vous pouvez écouter les mises à jour car la couverture GameDay Live de talkSPORT provient de St James ‘Park.

Ronaldo revêtira également à nouveau son célèbre maillot n ° 7 au club, Edinson Cavani passant gentiment au n ° 21 après la vente de Daniel James à Leeds.

Les fans ont acheté des produits de Manchester United à travers le monde

Les fans adorent son retour et ont déboursé des marchandises avant le retour.

Selon le partenaire de vente au détail officiel de Man United, les ventes de maillots « Fanatics » ont atteint des chiffres record et rien qu’au cours de la première heure, ils ont amélioré la meilleure journée complète de ventes mondiales pour la boutique en ligne du club.

Et selon leurs chiffres, Ronaldo est désormais le joueur le plus vendu dans les 24 heures suivant un transfert dans un nouveau club.

Il devance Lionel Messi (au PSG), Tom Brady (aux Tampa Bay Buccaneers) et LeBron James (aux LA Lakers).

