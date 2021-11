Cristiano Ronaldo est si important pour Manchester United en ce moment et continue de revenir dans les moments d’embrayage pour Ole Gunnar Solskjaer.

Un brillant doublé de Ronaldo a sauvé un point des Diables rouges en Ligue des champions face à l’Atalanta.

Ronaldo est venu à la rescousse de Solskjaer une fois de plus

C’était le troisième match européen consécutif dont il modifiait le résultat tardivement et compte désormais neuf buts en 11 matchs depuis son retour cet été.

Le joueur de 36 ans est l’homme du grand moment et a reçu d’énormes éloges de son manager après le match.

Le sportif le plus accrocheur de l’histoire est peut-être Michael Jordan à l’époque dominante des Chicago Bulls dans les années 1990 en NBA.

Solskjaer a fait la comparaison entre son homme vedette et la légende du basket-ball.

Michael Jordan a été six fois champion de la NBA avec les Bulls dans les années 1990

« Cristiano pour nous est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls », a déclaré Solskjaer. « Personne ne peut remettre en cause le caractère de ces joueurs.

«Ils n’abandonnent tout simplement pas et ils ne cèdent pas et ils continuent. Nous avons dû faire quelques changements, et ils ont fonctionné.

« C’était un match serré qui s’est déroulé dans les deux sens. Je pense que leur premier but était hors-jeu car il interfère avec la vue de David et le deuxième but est très proche.

« Mais Cristiano est tout simplement incroyable. C’est ce qu’il fait et s’il y a quelqu’un que vous voulez avoir la chance – et une chance difficile – d’aller à la dernière minute, c’est bien lui. Sa technique sur cette volée était incroyable.

Ronaldo a salué le tirage au sort comme un « bon résultat » et a déclaré que United avait été récompensé pour sa persévérance.

Ronaldo a neuf buts en seulement 11 matchs pour United

Il a déclaré à BT Sport : « C’était un match difficile mais nous y avons cru jusqu’à la fin. J’ai aidé mon équipe à marquer un point et je suis tellement content.

« Nous n’abandonnons jamais. On y croit jusqu’au bout et c’est un bon résultat pour nous.

« Le début a été difficile. Nous savions que l’Atalanta ferait beaucoup de pression. Ils ont un coach fantastique et savent quoi faire. Je sais que quand j’ai joué à la Juventus, il était toujours difficile de jouer contre eux.

« Nous avons eu un peu de chance à la fin quand j’ai marqué, mais c’est le football. Nous devons encore nous améliorer et nous adapter les uns aux autres. Mais nous avons le temps de nous améliorer et d’être meilleurs.