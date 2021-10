Cristiano Ronaldo pourrait atteindre 800 buts en carrière contre Man City après que le tueur à gages de Manchester United étend son record international de buts et bat un tour du chapeau avec le Portugal

Cristiano Ronaldo était à nouveau à l’œuvre mardi soir alors qu’il réalisait un triplé pour le Portugal lors de leur défaite 5-0 contre le Luxembourg.

Le leader de Manchester United semble battre un record par match et avec ce triplé, il est devenu le leader de tous les temps des tours du chapeau internationaux masculins avec dix à son actif et un incroyable 58 au total.

Ronaldo a battu plus de records sur la scène internationale cette semaine

Le joueur de 36 ans a inscrit un triplé contre le Luxembourg, son dixième pour le Portugal

Ronaldo aura 37 ans dans un peu plus de trois mois, mais sa forme étonnante de buteur ne montre aucun signe de ralentissement.

En fait, seuls Robert Lewandowski (50) et Erling Haaland (41) ont plus de buts en 2021 que Ronaldo (38) en 2021.

Et l’ancien homme du Real Madrid pourrait marquer plus d’histoire dans les semaines à venir lorsque le football de club reprendra.

Il a maintenant 794 buts en carrière pour le club et le pays, et, s’il obtient un but par match – ce qui n’est pas rare pour lui – il pourrait atteindre 800 contre une opposition très spéciale.

Seuls Lewa et Haaland ont marqué plus que Ronaldo cette année

Manchester United affrontera ses rivaux de City le 6 novembre, et vous ne voudriez pas dépasser Ronaldo pour marquer son jalon avec style.

S’il marque contre Leicester, l’Atalanta (deux fois), Liverpool et Tottenham, il aura l’opportunité de marquer son 800e dans le derby d’Old Trafford.

Cela ferait éclater le Theatre of Dreams, d’autant plus que City était fortement lié à lui l’été avant que son ancien club ne le rattrape.

Après avoir fait plus d’histoire pendant la pause internationale, Ronaldo a juré de continuer ses ébats remarquables dans le jeu.

Ronaldo terrorisait les défenseurs de City à l’époque

Il a promis qu’il « en chercherait toujours de plus en plus » après avoir prolongé son record de buts internationaux.

Dans un post sur Instagram, Ronaldo a écrit : « Une autre victoire, un autre pas vers notre objectif, une autre soirée historique pour la défense de nos couleurs !

« Tout devient plus facile quand on joue à la maison et devant un public qui se soucie de nous de la première à la dernière minute…

« J’avais promis que j’en chercherais toujours de plus en plus !

« C’est dans mon ADN et dans notre ADN, nous ne sommes jamais satisfaits, nous ne baissons jamais les bras et nous y allons toujours. »

