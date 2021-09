Cristiano Ronaldo pourrait forcer Ole Gunnar Solskjaer à apporter des changements tactiques à son système – Man United News And Transfer News

in

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United est sans aucun doute la plus grosse histoire de transfert de cet été.

Le deuxième passage du joueur de 36 ans au club sera attendu avec impatience par les fans de United qui sont désespérés de voir leur homme vedette revenir dans une chemise rouge.

Cependant, United possède déjà une pléthore d’options d’attaque, chacune d’entre elles échangeant des positions pendant les matchs. Cette flexibilité constitue la base du style de jeu de Solskjaer.

Romelu Lukaku a été vendu à l’été 2019 et Solskjaer a opté pour une ligne avant plus dynamique avec Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood et Daniel James.

L’arrivée d’Edinson Cavani la saison dernière a considérablement amélioré le jeu offensif du Diable rouge, qui était par ailleurs prévisible.

United possédait un point focal qui a créé plus d’espace pour les ailiers et a conduit l’équipe à marquer beaucoup plus de buts.

A Ronaldo, cette saison, Man Utd compte dans ses rangs le meilleur finisseur du football mondial. Le Portugais est une machine à buts et une dynamite dans la surface.

Le récent article de Manchester Evening News met en garde Solskjaer contre les défauts défensifs de Ronaldo et comment il pourrait devoir modifier le système pour accueillir le joueur de 36 ans.

Il déclare: “Ronaldo aidera sans aucun doute la capacité de United à trouver le filet cette saison, mais il est également susceptible d’avoir un impact sur l’équipe dans d’autres départements, et Solskjaer devra être au courant de ces changements.”

« Son travail défensif, en particulier, pourrait être un obstacle ; il n’a exercé en moyenne que 6,7 pressions pour 90 en Italie l’année dernière, ce qui l’a classé dans le dernier 1% des attaquants des cinq meilleures ligues européennes.

“Ronaldo est beaucoup plus un passager sans ballon qu’un joueur comme Edinson Cavani, par exemple, qui a subi en moyenne 15,4 pressions au cours de la dernière année à Old Trafford.”

“Beaucoup diraient que Ronaldo vaut la peine d’être accommodé malgré son manque de travail défensif, car l’énergie qu’il consacre par conséquent à l’attaque a tendance à produire des retours remarquables.”

Malgré certaines de ses faiblesses défensives, Ronaldo reste l’atout le plus important de United cette saison.

Ronaldo est une source d’inspiration pour de nombreux athlètes du monde entier et est sans aucun doute l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais honoré le terrain.

Son esprit de compétition et sa volonté d’exceller dans tous les aspects de son jeu profiteront considérablement à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.