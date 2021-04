Cristiano Ronaldo pourrait revenir à Manchester United

23/04/2021

L’attaquant de la Juventus, Cristiano RonaldoJe serais prêt à retour à Manchester United pour la saison prochaine, selon la Gazzetta dello Sport. Après un cours compliqué à Turin et malgré le fait qu’il lui reste encore un an de contrat, les Portugais accueilleraient favorablement un retour en Premier League et même le salaire serait abaissé pour que l’opération soit économiquement viable pour le club britannique.

L’ex du Real Madrid serait malheureux après la mauvaise saison de la Juventus: la douloureuse élimination européenne contre Porto et la campagne décevante en Serie auraient été le déclencheur de cette situation. Le meilleur buteur de Serie A aimerait quitter Turin quoi qu’il arrive lors de la finale de la Coppa Italia contre Atalanta et Manchester United serait le mieux placé pour reprendre ses services.

Le salaire actuel de l’attaquant, avec 36 ans, est d’un montant proche de 31 millions d’euros et Pour rendre son retour à Old Trafford accessible, il serait prêt à abandonner une grande partie de la puce et à gagner un peu plus de 20 millions d’euros par saison..

Grands nombres individuels; fatidique les collectifs

Les chiffres individuels de Cristiano Ronaldo cette saison contrastent avec ceux du collectif. Le Portugais mène le tableau des buteurs de Serie A avec 25 buts, le plaçant troisième dans la lutte pour le Soulier d’Or. Cette supériorité ne se traduit pas dans le tableau, où la Juventus est en quatrième position et n’a qu’un avantage de deux points sur Naples..

L’ex de l’United atteint les 32 buts entre toutes les compétitions et la dernière chance de sauver la saison est de se qualifier pour la Ligue des champions et de gagner la Coppa.