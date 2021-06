Cristiano Ronaldo, premier joueur à participer à cinq Coupes d’Europe

15/06/2021 à 18:09 CEST

Cristiano Ronaldo, qui a débuté cet après-midi à la Puskas Arena lors du match Hongrie-Portugal, est devenu le premier joueur à participer à cinq Euro Cup.

L’attaquant de la Juventus Turin, qui a fait ses débuts lors de l’édition 2004 du Portugal, a également joué dans les pays suivants : Autriche/Suisse 2008, Pologne/Ukraine 2012 et France 2016.

L’ancien attaquant du Sporting Lisboa, de Manchester United et du Real Madrid, champion il y a cinq ans, ajoute un nouveau cran dans son palmarès, qu’il pourra continuer à étoffer lors de ce Championnat d’Europe.

Il était déjà celui qui avait disputé le plus de matchs lors des phases finales (21, 22 avec celui de Budapest), le meilleur buteur y compris les tours de qualification (40) et à égalité avec Michel Platini avec 9 dans les phases finales.

Les joueurs qui restent avec quatre éditions sont les Allemands Lothar Matthäus (1980, 1984, 1988, 2000), Lukas Podolski (2004, 2008, 2012, 2016) et Bastian Schweinsteiger (2004, 2008, 2012, 2016) ; le danois Peter Schmeichel (1988, 1992, 1996, 2000) ; les Italiens Alessandro Del Piero (1996, 2000, 2004, 2008) et Gianluigi Buffon (2004, 2008, 2012, 2016) ; le Néerlandais Edwin van der Sar (1996, 2000, 2004, 2008) ; la française Lilian Thuram (1996, 2000, 2004, 2008) ; les Suédois Olof Mellberg (2000, 2004, 2008, 2012), Zlatan Ibrahimovic (2004, 2008, 2012, 2016), Andreas Isaksson (2004, 2008, 2012, 2016) et Kim Källström (2004, 2008, 2012, 2016) ; les Tchèques Petr Cech (2004, 2008, 2012, 2016), Jaroslav Plasil (2004, 2008, 2012, 2016) et Tomás Rosický (2000, 2004, 2012, 2016) ; et le Croate Darijo Srna (2004, 2008, 2012, 2016).