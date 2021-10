Cristiano Ronaldo prend d’assaut le tunnel après être sorti du banc lors du tirage au sort d’Everton alors que Rio Ferdinand admet qu’il « comprend » les frustrations de la star de Manchester United

in

Cristiano Ronaldo a été vu en train de prendre d’assaut le tunnel d’Old Trafford à temps plein après que Manchester United soit tombé à un autre résultat décevant, faisant match nul 1-1 contre une équipe affaiblie d’Everton.

Les attentes étaient faibles pour les Toffees de Rafael Benitez qui se sont alignés sans les attaquants Richarlison et Dominic Calvert-Lewin, mais après un superbe premier match pour United d’Anthony Martial, Everton a riposté.

Ronaldo n’avait pas le temps pour les poignées de main à temps plein

Ronaldo a été consolé par le buteur Townsend qui a décrit plus tard Ronaldo comme son idole

Un sublime but d’équipe en contre-attaque a permis à Andros Townsend d’égaliser à la 65e minute, avant que Yerry Mina ne semble l’avoir remporté pour Everton, avant d’être déclaré hors-jeu.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont eu du mal à créer après avoir fait sortir Cristiano Ronaldo du banc à la 57e minute, et ont eu la chance de repartir avec un point.

Le coup de sifflet à plein temps est venu, avec des sourires sur les visages d’Everton, mais un regard sombre sur Ronaldo alors qu’il sortait du terrain.

L’ancien coéquipier Rio Ferdinand, qui aurait joué un rôle dans la re-signature de Ronaldo, a déclaré qu’il pouvait comprendre les frustrations de la superstar portugaise.

getty

Ferdinand a compris la réaction de Ronaldo

“Il a dévalé le tunnel déçu du résultat, écoutez, nous avons tous été là”, a déclaré Ferdinand sur BT Sport.

«Je pense que ce sera un mélange de choses, il a marqué cinq sur cinq, c’est un homme en forme, il voudra continuer dans cette veine de forme et marquer des buts et tirer son équipe vers la victoire un jour comme aujourd’hui.

“Mais je comprends les frustrations et ça sort parfois comme ça, je pense [Paul] Pogba était tout droit dans le tunnel après qu’il ait tous les deux probablement été déçu.

Ronaldo était sorti comme une fusée après le coup de sifflet à temps plein

Le tirage au sort continue une mauvaise course pour United à Old Trafford, avec des défaites contre West Ham et Aston Villa devant leur public ces dernières semaines.

Ferdinand a non seulement compris la réaction de Ronaldo, mais a également partagé sa propre frustration, affirmant que le match aurait dû voir son ancienne équipe prendre trois points.

“Il faut dire qu’un club comme Manchester United avec la profondeur qu’il a dans son équipe devrait encore pouvoir terminer ce match aujourd’hui”, a-t-il expliqué.

Benitez a fourni une masterclass pour prendre un point avec un affaiblissement

“Vous devez vous rappeler les joueurs absents de cette équipe d’Everton aujourd’hui, leurs deux attaquants numéro un n’ont pas joué aujourd’hui, ils sont probablement à leur plus faible depuis un moment, donc vous vous attendez à les battre .

“Mais encore une fois, neuf matchs sans blanchissage sont un mauvais bilan pour Man United et c’est ce qui les a surpassés aujourd’hui car ils ont contrôlé une grande partie de ce match mais ont laissé passer beaucoup d’occasions.”

