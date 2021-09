Cristiano Ronaldo prêt pour ses deuxièmes débuts

Faire des pronostics en Premier League n’est jamais facile ; on a parfois l’impression de jouer à la loterie. Une semaine, Liverpool pourrait blitzer presque n’importe quelle équipe de la ligue. Pendant ce temps, le lendemain, ils pourraient perdre 7-2 contre Aston Villa le même jour que Manchester United perd 6-1 contre Tottenham Hotspur. Malgré les difficultés, cependant, nous, à LastWordonFootball, avons pensé essayer et voir combien nous obtenons de bons résultats, probablement pas beaucoup, et combien nous nous trompons.

D’un derby londonien avec Crystal Palace contre Tottenham, à la rediffusion du Community Shield entre Leicester City et Manchester City, vous pouvez voir tous nos pronostics ci-dessous.

Prédictions de Premier League : Quatrième journée

Voyage de Tottenham Hotspur au Crystal Palace

Si vous aviez dit à un fan de Tottenham qu’il serait en tête de la Premier League avec le seul record de 100% de la division après trois matchs, il vous aurait ri au nez avant de vous croire enfin en découvrant la dernière place d’Arsenal.

Malgré tout le drame autour du mercato estival et les grandes questions entourant l’avenir de Harry Kane, Nuno Espírito Santo s’est envolé dans le nord de Londres, battant même ironiquement Manchester City sans Kane.

Contre Crystal Palace, cependant, le nouveau patron a un dilemme de sélection majeur. Non seulement il sera probablement sans Son Hueng-min, Ryan Sessegnon, Oliver Skip et Steven Bergwijn en raison de blessures, mais aussi Cristian Romero, Davinson Sanchez et Giovani Lo Celso, qui doivent s’isoler après avoir voyagé pour une pause internationale chaotique, qui comprenait un rencontrer et saluer la police au Brésil pour Romero et Lo Celso.

Quant à Palace, qui cherche à remporter sa première victoire sous Patrick Vieira, il pourrait enfin faire ses débuts à la signature estivale de Michael Olise et un retour au capitaine Luka Milivojevic. Le jeu signifiera plus pour Vieira que la plupart en tant que légende d’Arsenal cherchant à tirer le meilleur parti des Spurs.

Ce sera une affaire serrée et compétitive, qui pourrait conduire à beaucoup d’excitation.

Prédiction: Crystal Palace 1-2 Tottenham Hotspur

Le bas de la table s’affronte en tant qu’hôte d’Arsenal Norwich City

Les fans d’Arsenal ne s’attendaient pas à grand-chose cette saison, mais même eux, avec leurs bannières volantes et leurs implosions de caméras, ne se seraient pas attendus à ce que les Gunners soient en bas du tableau avec zéro point, zéro but et neuf encaissés, gardant Norwich City entreprise. Pourtant, les voilà qui ont plus que jamais besoin de trois points.

La fin de la fenêtre de transfert d’été a vu l’arrivée de Takehiro Tomiyasu pour enfin remettre à Mikel Arteta un arrière droit, et l’espoir sera qu’un nouveau demi-arrière puisse être formé aux côtés d’autres nouveaux arrivants. Avec beaucoup plus d’options maintenant de retour de blessure, Arteta n’a aucune excuse pour reculer. Arsenal doit faire une déclaration contre Norwich.

Autant Arsenal a besoin d’une victoire, Norwich pourrait également faire un bon départ pour la saison, ayant également perdu trois sur trois. Leur défaite serrée contre Leicester avant la pause internationale a montré des signes d’amélioration et ils chercheront à tirer parti de ces points positifs dans l’affrontement avec Arsenal.

Ce sera loin d’être facile pour Arsenal contre une équipe de Norwich à l’esprit offensif, mais le besoin de gagner devrait leur permettre de gagner trois points cruciaux.

Prédiction: Arsenal 2-0 Norwich City

Brentford affronte Brighton et Hove Albion

Dans peut-être l’affrontement de Premier League le plus difficile à prédire, Brentford affronte Brighton & Hove Albion dans ce qui sera un match de styles. Les deux équipes sont des exemples de la façon dont la marée change dans le football anglais, le style n’étant plus entièrement défensif. Au lieu de cela, le style comprend un football meilleur et plus fluide, qui amène le jeu à l’opposition.

Brentford et Brighton ont tous deux superbement commencé la saison, ce dernier avec six points contre cinq pour Brentford. Le match, tel est la volonté des deux équipes de jouer avec une intention offensive, pourrait rapidement devenir un festival de buts.

En ce qui concerne les nouvelles de l’équipe, Brighton pourrait faire ses débuts à 15 millions de livres sterling en signant Marc Cucurella, tandis que Solly March, Joel Veltman et Danny Welbeck pourraient tous revenir dans l’équipe. De même, le manager de Brentford, Thomas Frank, devrait pouvoir choisir parmi une équipe en pleine forme.

Prédiction : Brentford 2-2 Brighton & Hove Albion

Leicester City accueille Manchester City dans Community Shield Replay

Dans le match du week-end, Leicester City accueille Manchester City dans ce qui est une rediffusion du Community Shield juste avant le début de la saison. Bien sûr, si vous repensez à ce match, ce sont les Foxes qui sont sortis vainqueurs, battant Manchester City 1-0, grâce à un penalty de Kelechi Iheanacho.

Le match n’arrive pas à un moment idéal pour les deux équipes après une pause internationale tumultueuse. Leicester sera probablement toujours sans Jonny Evans et peut-être Jannik Vestergaard, laissant une fois de plus le malformé Caglar Soyuncu comme le seul défenseur central naturel restant.

Pendant ce temps, Manchester City est l’une des malheureuses victimes de la décision de la FIFA d’imposer des sanctions aux joueurs brésiliens, qui ont été empêchés de voyager pour des missions internationales dans les zones rouges. Cela signifie qu’ils seront sans Gabriel Jesus et Ederson, combinés au test COVID-19 positif de Zack Steffan, laissant Scott Carson faire ses débuts en Premier League.

Avec les deux équipes perturbées par des blessures ou le verdict à juste titre impopulaire de la FIFA, attendez-vous à une affaire méfiante.

Prédiction: Leicester City 0-1 Manchester City

Le retour de Ronaldo en tant qu’hôte de Manchester United à Newcastle United

Le jour que les fans de Manchester United attendent depuis si longtemps ; rêvent depuis des années. Le retour de Cristiano Ronaldo. Personne ne peut vraiment croire que c’est réel, mais c’est le cas et Newcastle United devrait avoir peur. Ils affrontent une équipe de United dans un meilleur endroit que jamais sans Sir Alex Ferguson; un côté jonché d’étoiles ; un côté désespéré pour l’argenterie.

Newcastle a connu un début de saison que l’on attend d’une équipe qui progresse si peu sur et en dehors du terrain. Et le jeu à Old Trafford ne fera probablement que compiler leur misère. Sur le papier, ils n’ont aucune chance. Sur le terrain, ils pourraient ne pas non plus.

Ne soyez pas surpris de voir Ronaldo voler la vedette à son retour. C’est un homme fait pour la grande occasion, le spectacle. Et, croyez-moi, ce sera un spectacle qui mérite d’être rappelé. Cela pourrait être l’une des prédictions les plus faciles à faire en Premier League.

Prédiction: Manchester United 4-0 Newcastle United

