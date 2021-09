Cristiano Ronaldo promet de continuer à tirer dans les buts alors que le héros de retour de Manchester United devient le meilleur buteur de tous les temps dans le football international avec un doublé spectaculaire pour le Portugal

in

Cristiano Ronaldo est incroyable, n’est-ce pas ?

Un jour après avoir scellé son retour sensationnel à Manchester United, Ronaldo est devenu le meilleur buteur international de tous les temps en inscrivant un doublé spectaculaire pour le Portugal pour les licencier à une victoire 2-1 en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Irlande.

GETTY

Ronaldo est passé à 111 buts pour le Portugal et a célébré avec style

GETTY

Il était ravi d’obtenir le record de buts – et de sceller une victoire cruciale pour le Portugal dans le processus

Ses deux buts contre l’Irlande à l’Estadio Algarve mercredi soir l’ont porté à 111 pour le Portugal, ce qui lui a permis de dépasser deux fois l’Iranien Ali Daei en tête de la liste des meilleurs buteurs internationaux.

Le joueur de 36 ans avait auparavant tenté de battre le record lorsqu’il avait écopé d’un penalty par Gavin Bazunu, 19 ans, qui joue dans son club de football pour Manchester City.

L’Irlande était à moins d’une minute d’une célèbre victoire grâce à la tête de John Egan sur le coup de la mi-temps.

Mais Ronaldo – comme il le fait si souvent – ​​a eu le dernier mot, alors que sa tête record égalait le Portugal à une minute de la fin.

Il a ensuite ajouté une autre tête de marque à la sixième minute du temps d’arrêt pour laisser l’Irlande le cœur brisé.

GETTY

Ronaldo s’est envolé avec plaisir alors qu’il surpassait Daei avec l’égalisation

GETTY

Mais il n’en avait pas fini là-bas puisqu’il frappait à nouveau dans les arrêts de jeu pour le gagner pour le Portugal

GETTY

Le maillot était enlevé alors qu’il célébrait son exploit et une victoire spectaculaire pour le Portugal

Les 50 premiers buts de Ronaldo au Portugal sont survenus en 114 sélections, mais depuis lors, il en a marqué 61 en 66, ce qui lui a permis de marquer un deuxième demi-siècle à un but par match.

Écrivant sur son compte Instagram, il a déclaré: “De tous les records que j’ai battus au cours de ma carrière – et heureusement il y en a eu quelques-uns – celui-ci est très spécial pour moi et c’est certainement sur l’étagère des réalisations qui me rendent vraiment fier.

« Tout d’abord, parce que chaque fois que je représente mon pays, c’est un moment spécial, de savoir que je défends le Portugal et de montrer au monde de quoi sont faits les Portugais.

« Deuxièmement, parce que les compétitions des équipes nationales ont toujours eu un impact très fort sur moi pendant que je grandissais, en regardant mes idoles jouer pour leurs drapeaux un été sur deux en Euros et en Coupes du monde.

«Mais enfin et surtout, parce que marquer 111 buts pour le Portugal signifie 111 moments comme ceux que nous avons vécus aujourd’hui en Algarve, des moments d’union mondiale et de bonheur pour des millions et des millions de citoyens portugais dans le monde entier. Pour eux, chaque sacrifice en vaut la peine.

« Merci Portugal. Merci à tous mes coéquipiers et adversaires d’avoir rendu ce voyage si inoubliable. Continuons à nous rencontrer sur le terrain dans les années à venir ! Je ne ferme pas le compte pour l’instant.

Ronaldo peut peut-être s’estimer chanceux d’avoir pu terminer le match après avoir levé la main sur Dara O’Shea quelques instants avant que cela ne se produise.

Il a été filmé en train de frapper le défenseur alors qu’O’Shea déplaçait le ballon de l’endroit pour tenter de psyché son adversaire.

Le patron de l’Irlande, Stephen Kenny, n’avait rien à redire à ce sujet, mais a été dévasté lorsque les exploits tardifs de Ronaldo ont quitté la République sans point dans le groupe A après trois matchs.

Il a déclaré : « Je pensais que nous étions très très proches d’une victoire historique. Les joueurs étaient vraiment exceptionnels et j’ai senti qu’en première mi-temps, on contrôlait une bonne partie du match.

«Nous avons joué sur la contre-attaque et Aaron Connolly et Adam Idah étaient une menace constante. Le Portugal avait la possession, mais ne s’est pas créé trop d’occasions, peut-être une en première mi-temps. Notre avance en première mi-temps ne nous a pas flattés.

« La deuxième mi-temps a été plus difficile pour nous. C’est une équipe de grande qualité qui a bien joué en seconde période. Nous avons défendu héroïquement et avons eu des chances de monter de deux. Mais nous ne pouvions pas tout à fait y arriver. Perdre comme nous l’avons fait est dévastateur.

