Cristiano Ronaldo a fait l’éloge de Michael Carrick, qui a quitté Manchester United après 15 ans avec le club après une victoire 3-2 sur Arsenal.

Carrick a rejoint le club en tant que joueur en 2006 et faisait partie de l’équipe d’entraîneurs de United depuis qu’il a pris sa retraite en 2018, et est passé de manager adjoint à patron par intérim après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

.

Ronaldo a rendu hommage à Carrick qui a quitté le club après 15 ans

GETTY

Le sort de gardien de trois matchs de Carrick s’est terminé par deux victoires et un match nul

Les résultats ont connu une reprise sous la brève direction de Carrick, avec des victoires contre Arsenal et Atalanta, ainsi qu’un match nul louable contre les leaders de la Premier League Chelsea.

On pensait que l’ancien milieu de terrain resterait et ferait partie de l’équipe du nouveau patron par intérim Ralf Rangnick, mais il s’est complètement retiré mais part avec les plus grands éloges de l’un des plus grands de tous les temps du football.

Carrick a joué aux côtés de Ronaldo 126 fois à United, remportant le doublé en 2008 au cours d’une brillante carrière de joueur.

Et Ronaldo, dont le doublé contre Arsenal a remporté une victoire 3-2, a posté un message élégant sur les réseaux sociaux à son ancien coéquipier.

.

Ronaldo a fait ses adieux à Carrick

.

La paire a remporté plusieurs trophées ensemble en tant que joueurs et se séparent en bons termes

« Michael Carrick était un joueur de classe et il peut aussi devenir un excellent entraîneur », a écrit Ronaldo vendredi matin.

« Rien n’est impossible pour ce type.

« Personnellement, je suis fier d’avoir joué avec lui à mes côtés ainsi qu’avec lui en tant qu’entraîneur sur notre banc.

L’entraîneur allemand emblématique Rangnick prend désormais les rênes d’Old Trafford avant une rencontre de Premier League avec Crystal Palace, et Ronaldo a accueilli son nouveau manager.

« Maintenant, il est temps d’accueillir Monsieur Ralf Rangnick au volant… Commençons ! » il a dit.

.

Carrick fait place à Rangnick qui prépare l’avenir à long terme de United

