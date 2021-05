Cristiano Ronaldo publie un message cryptique sur l’avenir avec Manchester United et le Paris Saint-Germain parmi les favoris pour le signer s’il quitte la Juventus

Cristiano Ronaldo a alimenté les spéculations sur un transfert d’été en publiant un message cryptique sur son avenir à la Juventus.

Le joueur de 36 ans était le meilleur buteur de Serie A avec 29 buts en 2020/21 alors que la Juve terminait quatrième, ce qui les a vaincus pour la première fois en 10 ans.

.

Ronaldo a marqué 81 buts en 97 matches de Serie A pour la Juventus

Le vétéran, qui a encore un an de contrat à Turin, est sur le point de discuter avec les chefs de la Juventus de son avenir.

Dans un long post Instagram, le capitaine du Portugal a semblé poser plus de questions sur l’endroit où il jouera son football la saison prochaine au milieu de liens avec Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Il a écrit: «La vie et la carrière de tout joueur de haut niveau sont faites de hauts et de bas.

«Année après année, nous faisons face à des équipes fantastiques, avec des joueurs extraordinaires et des objectifs ambitieux, nous devons donc toujours faire de notre mieux pour rester à des niveaux d’excellence.

«Cette année, nous n’avons pas pu gagner la Serie A, félicitations à l’Inter pour le titre bien mérité.

«Cependant, je dois valoriser tout ce que nous avons réalisé cette saison à la Juventus, à la fois en termes collectifs et individuels.

.

Le patron de la Juventus, Andrea Pirlo, a mis Ronaldo au banc pour leur match crucial de la finale de Serie A contre Bologne alors qu’ils assuraient le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine

«La Super Coupe d’Italie, la Coupe d’Italie et le trophée du meilleur buteur de Serie A me remplissent de bonheur, principalement en raison de la difficulté qu’ils entraînent avec eux, dans un pays où rien n’est facile à gagner.

«Avec ces réalisations, j’ai atteint un objectif que je m’étais fixé depuis le premier jour de mon arrivée en Italie: gagner le Championnat, la Coupe et la Super Coupe, et aussi être Meilleur Joueur et Meilleur Buteur dans ce grand pays de football rempli. avec des joueurs formidables, des clubs géants et une culture du football très propre.

«J’ai déjà dit que je ne cherchais pas les records, les records me poursuivaient. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que j’entends par là, c’est très simple: le football est un jeu collectif, mais c’est par le dépassement individuel que nous aidons nos équipes à atteindre leurs objectifs.

«C’est toujours à la recherche de plus en plus sur le terrain, en travaillant de plus en plus hors du terrain, que les disques finissent par émerger et que les titres collectifs deviennent inévitables, certains étant la conséquence naturelle de l’autre.

Ronaldo a conclu en énumérant ses réalisations en Angleterre, en Espagne et en Italie, avant de remercier tous ceux qui ont «participé à ce voyage».

Ronaldo a rejoint la Juventus en 2018 pour 88,3 millions de livres sterling après s’être inscrit dans l’histoire du football au cours d’une étonnante période de neuf saisons avec le Real Madrid.

Il a remporté la Ligue des champions à quatre reprises avec Los Blancos, l’ayant déjà remportée lors de son passage à Manchester United. Mais jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de le gagner avec la Juventus.

Pendant ce temps, cet été, il cherche à conserver le championnat d’Europe, le Portugal ayant été nommé dans son équipe pour le tournoi.