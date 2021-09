Cristiano Ronaldo publie un message émotionnel sur Instagram après ses débuts avec deux buts – News 24

Frais après avoir marqué deux buts lors de ses deuxièmes débuts à Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est rendu sur Instagram pour partager ses réflexions.

L’international portugais a marqué les premier et deuxième buts lors de la victoire 4-1 de United sur Newcastle à Old Trafford, scellant un retour parfait sur son ancien terrain de jeu.

D’autres buts de la star portugaise Bruno Fernandes et Jesse Lingard ont scellé une victoire flatteuse pour les Diables rouges et les ont vus se hisser au sommet du classement.

Après le match, CR7 s’est entretenu avec Sky Sports et a salué la foule d’Old Trafford et a fait part de sa fierté de revenir au club.

“J’appartiens à Manchester United.” ♥️ Cristiano Ronaldo revient sur un deuxième début “spécial” pour #MUFC qui l’a vu marquer deux fois contre Newcastle. pic.twitter.com/iCuKZTmMl6 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 11 septembre 2021

Poursuivant ce sentiment sur les réseaux sociaux, Ronaldo a posté ceci à ses 341 millions de followers :

«Mon retour à Old Trafford n’était qu’un bref rappel de la raison pour laquelle ce stade est connu sous le nom de Theatre of Dreams. Pour moi, cela a toujours été un endroit magique où vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez.

« Avec tous mes coéquipiers et avec le soutien incroyable que nous recevons toujours des tribunes, nous abordons la route avec confiance et optimisme que nous célébrerons tous ensemble à la fin.

« Fier d’être de retour à Man. Unis et rejouant en Premier League, mais surtout heureux d’aider l’équipe !

Allons-y, diables !

Le poste IG de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/eMWNsS18oA – Tweet de football ⚽ (@Football__Tweet) 11 septembre 2021

Il n’a fallu que 47 minutes au joueur de 36 ans pour trouver le fond des filets lors de ses deuxièmes débuts avec United, le deuxième but le plus rapide de sa carrière après avoir marqué à la 35e minute de ses débuts au Real Madrid.

Ole Gunnar Solskjaer est devenu lyrique à propos de son nouveau numéro sept après le match, en disant :

« Il fait ce qu’il fait. Cristiano élève tout le monde, concentre tout le monde quand il est dans le coin, il s’impose des exigences qui imposent des exigences à ses coéquipiers et à nous, et c’est pourquoi il a tant fait dans sa carrière, il a été si discipliné.

«Il a évolué, c’est un joueur développé, c’est un type de joueur différent de quand il est parti, mais c’est toujours un buteur impitoyable et clinique, et il sent les grands moments. Il flaire quand il y a un but.

“L’atmosphère autour du club a été électrique, les supporters ont vraiment apprécié les 10 derniers jours depuis qu’il a signé et il y a beaucoup d’attentes pour l’équipe aujourd’hui et il a livré.”