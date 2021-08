Cristiano Ronaldo publie un message Instagram réconfortant à Sir Alex Ferguson et dit aux fans de Manchester United qu’il est de retour à sa place

La légende de retour de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a déclaré aux fans qu’il était de retour à sa place et avait des mots spéciaux pour l’ancien mentor, Sir Alex Ferguson.

Le retour spectaculaire de Ronaldo dans le club où il est devenu l’un des plus grands de tous les temps a été officialisé le jour de la date limite de transfert, à la suite de l’annonce à grand succès d’un accord conclu vendredi.

GETTY

Les fans de United ont hâte de retrouver Ronaldo

United a signé le quintuple vainqueur de la Ligue des champions et du Ballon d’Or pour un contrat de deux ans, pour un montant initial de 12,8 millions de livres sterling avec un contrat d’une valeur de 480 000 livres sterling par semaine.

Les Red Devils auraient repoussé l’intérêt de leurs rivaux de Manchester City pour obtenir la signature, et la nouvelle est vite apparue qu’un appel téléphonique du légendaire patron Ferguson a aidé à influencer l’esprit du joueur de 36 ans.

Après avoir terminé son examen médical et fait ses adieux à la Juventus, Ronaldo, la personne la plus suivie sur Instagram, s’est rendu sur la plateforme pour exprimer sa joie à ses 335 millions de followers.

“Tous ceux qui me connaissent connaissent mon amour sans fin pour Manchester United”, a déclaré le capitaine du Portugal.

« Les années que j’ai passées dans ce club ont été absolument incroyables et le chemin que nous avons tracé ensemble est écrit en lettres d’or dans l’histoire de cette grande et étonnante institution.

GETTY

Ronaldo retrouvera son ancien coéquipier Solskjaer à Man United

«Je ne peux même pas commencer à expliquer mes sentiments en ce moment, alors que je vois mon retour à Old Trafford annoncé dans le monde entier.

“C’est comme un rêve devenu réalité, après toutes les fois où je suis retourné jouer contre Man United, et même en tant qu’adversaire, d’avoir toujours ressenti autant d’amour et de respect de la part des supporters dans les tribunes. C’est absolument à 100% ce dont sont faits les rêves !

“Ma première Ligue nationale, ma première Coupe, mon premier appel en équipe nationale portugaise, ma première Ligue des Champions, mon premier Soulier d’Or et mon premier Ballon d’Or, ils sont tous nés de cette connexion spéciale entre moi et les Diables Rouges .

« L’histoire a été écrite dans le passé et l’histoire s’écrira à nouveau ! Vous avez ma parole!

“Je suis ici! Je suis de retour à ma place ! Faisons en sorte que cela se produise encore une fois !

« PS – Sir Alex, celui-ci est pour vous… »

getty

Ferguson a fait le voyage à Cardiff pour voir Ronaldo remporter un autre titre de Ligue des champions lors de la finale 2017 contre la Juventus

Ronaldo a été amené à Old Trafford sous Ferguson en 2003 et l’appellerait toujours “patron”, les deux échangeant régulièrement des appels téléphoniques.

Et après son départ record au Real Madrid en 2009, Ronaldo a commenté la relation du couple en déclarant : « Il a été mon père dans le sport, l’un des facteurs les plus importants et les plus influents de ma carrière.

« Je dois le remercier pour tout ce qu’il m’a appris. Il a été fondamental. J’aurai toujours une grande affection pour lui et il occupera une place particulière dans mon cœur.

Ferguson et Ronaldo ont partagé de nombreux moments réconfortants depuis leur séparation il y a plus de dix ans, y compris une étreinte chaleureuse après la victoire du Portugal à l’Euro 2016, qui a été capturée à la télévision et diffusée dans le monde entier.