Cristiano Ronaldo publie une incroyable vidéo de remerciement après avoir dépassé les 300 millions de followers sur Instagram alors que le héros de l’Euro 2020 éclipse Lionel Messi, Conor McGregor et The Rock

Crisitano Ronaldo est devenu la première personne à dépasser les 300 millions de followers sur Instagram, battant son rival Lionel Messi par un glissement de terrain, et a publié une brillante vidéo de remerciement sur son compte.

Il est la personne la plus suivie sur la planète, juste derrière la page officielle d’Instagram.

Ronaldo est l’une des plus grandes stars que le football ait jamais vues

Insta compte un milliard d’utilisateurs actifs par mois et est l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde.

Il n’est pas surprenant que Ronaldo soit l’une des personnes les plus populaires sur le site Web.

La superstar mondiale a accumulé un culte pendant son séjour à Manchester United et au Real Madrid.

Il joue au plus haut niveau depuis près de deux décennies et n’a pas l’air de raccrocher de sitôt.

La star de la Juventus et du Portugal a publié une brillante vidéo remerciant ses partisans et incluait des clips de son enfance à certains de ses meilleurs moments sur le terrain.

A côté, il a écrit : 300 millions ! Quel nombre incroyable !!! Merci pour votre soutien, TOUJOURS.

Cristiano Ronaldo a remercié ses abonnés Instagram après avoir atteint 300 millions d’abonnés

Les Portugais ont récemment égalé le record international de buts marqués chez les hommes avec 109, après un match nul 2-2 contre la France.

Son impact n’est pas seulement dans le jeu, cependant, en dehors du terrain, il est connu pour sa philanthropie, ses fonctions d’ambassadeur et ses moments emblématiques au fil des ans.

L’influence du quintuple vainqueur du Ballon d’Or a beaucoup de poids, après avoir retiré une bouteille de Coca Cola au profit de l’eau, la valeur de l’entreprise a chuté de 4 milliards de dollars.

Les bouffonneries de Ronaldo ont fait perdre des milliards de Coca Cola

Dwayne Johnson, connu sous le nom de The Rock, est la deuxième personne la plus suivie avec 248 millions de followers, il utilise son alimentation pour diffuser la motivation et promouvoir un mode de vie plus sain.

Étonnamment pour certains, Lionel Messi occupe la huitième place, avec 221 millions, la paire est constamment comparée pour savoir qui devrait prendre la plus grande étiquette de tous les temps, mais il est clair que le Portugais est le roi des médias sociaux.

Les autres grands sportifs de tous les temps ne sont nulle part la légende du Real Madrid en ce qui concerne le gramme.

La superstar de l’UFC Conor McGregor n’en compte que 40 millions, tandis que Lebron James compte 87 millions de followers.

CR7 pourrait repartir cet été

Que vous le considériez comme le GOAT ou non, vous ne pouvez pas nier que Ronaldo est l’une des plus grandes superstars du monde.