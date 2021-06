Cristiano Ronaldo qualifié d’« imbécile » par Didi Hamann pour avoir humilié la star de Chelsea

La talonnade de Cristiano Ronaldo n’a pas impressionné l’ancienne star de Liverpool Didi Hamann (Photo: .)

Cristiano Ronaldo a été qualifié d'”imbécile” par l’ancienne star de Liverpool Didi Hamann après la défaite 4-2 du Portugal contre l’Allemagne à Munich.

Après avoir perdu contre la France plus tôt cette semaine, Die Mannschaft regardait le canon d’une sortie prématurée ignominieuse lorsque Ronaldo a donné l’avantage à son pays à la 15e minute, commençant et terminant une contre-attaque à couper le souffle qui a commencé avec le joueur de 36 ans en tête d’un corner hors de sa propre surface de réparation.

Quelques instants plus tard, l’attaquant de la Juventus a produit une habileté sublime, en lançant le ballon avec son cou-de-pied et au-dessus du défenseur de Chelsea Antonio Rudiger, avant de le faire reculer sans regarder, posant presque pour une photo dans le processus.

Hamann, cependant, était loin d’être impressionné, affirmant que l’auto-indulgence du joueur de 36 ans était contre-productive et aurait stimulé les Allemands, qui sont revenus dans le match et ont finalement manqué de convaincre les vainqueurs 4-2.

“Je pense que c’est un non-sens”, a-t-il déclaré à RTE. ‘Il renverse le ballon, prétend qu’il va l’attraper et le fait reculer, et détourne le regard… bien sûr que c’est [amazing] et nous savons qu’il peut le faire… Je pense que, d’une certaine manière, il rabaisse l’opposition.

«C’est à 1-0 et je suis assis ici pendant que vous en raffolez tous. Oui, il est le meilleur, avec Messi… Il a l’air idiot maintenant. C’est 1-0. Il a l’air idiot.

« Si vous demandez aux joueurs allemands, ils vous diront maintenant ce qu’ils en ont pensé. Ils l’auraient remarqué.

«Je vous le dis maintenant, ils diront tous que cela nous a peut-être donné un peu plus de quoi que ce soit pour changer les choses.

« Qu’est-ce qu’il essaie de réaliser ? Peut être ça [Germany comeback] c’est là que tout a commencé.

