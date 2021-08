Cristiano Ronaldo quitte la Juventus : Allegri le confirme

in

27/08/2021

Le à 14:07 CEST

Blanchiment d’Arnau

Il semble que le « cas chrétien » soit plus proche que jamais de la clôture. Si la presse a fait écho aujourd’hui au “oui” du joueur à l’offre de Manchester City, Massimiliano Allegri a confirmé le dernier au revoir du Portugais lors d’une conférence de presse : “Hier, Cristiano m’a dit qu’il n’avait plus l’intention de jouer pour la Juventus. C’est pourquoi il ne sera pas appelé pour le match de demain.”dit Allegri.

L’une des opérations les plus bizarres du marché des transferts semble se dessiner : l’arrivée de Cristiano Ronaldo au Manchester City de Pep Guardiola. Il y a déjà un accord entre le club anglais et le joueur, en l’absence de la Juventus OK.

Comme l’ont confirmé plusieurs médias anglais, Christian signerait pour le ‘skyblue’ jusqu’en 2023, facturant 15 millions d’euros nets. Maintenant, le souhait de la Juventus est Gabriel Jésus, bien qu’une autre option serait le retour de l’équipe de jeunes ‘Juventino’ Moise Kean (Everton). Interrogé à ce sujet, Allegri a refusé de commenter : “Aujourd’hui, je ne parlerai pas des joueurs des autres clubs & rdquor;.

L’entraîneur ‘Vechia Signora’ est sur la première voix officielle du club qui parle de l’affaire. Cela a été clair et a confirmé qu’il ne portera plus le maillot de la Juventus. Cristiano est plus proche que jamais de retourner à Manchester, mais de jouer pour l’autre équipe de la ville, Manchester City de Pep Guardiola.