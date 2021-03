Cristiano Ronaldo réclame à nouveau avec trois buts en une demi-heure et envoie ses critiques au silence

Cristiano Ronaldo revient à la mêlée après avoir été la cible de critiques la semaine dernière. L’élimination des champions subie par le Juventus de Turin, avec le Portugais sans montrer son visage et laissant son compte privé inédit en phase à élimination directe pour la première fois en quinze ans, a remis en question sa continuité en Italie.

Aussi, le ‘7’ reçu plusieurs bâtons, du technicien Fabio Capello qui a blâmé les Portugais pour le but qui a provoqué l’élimination de la Juventus, même un ancien président du club qui a assuré que « sa signature était une erreur« Cependant, Cristiano a été clair qu’il ne baisserait pas les bras et a répondu samedi dernier avec un message sur les réseaux sociaux en se rappelant que » c’est plus important de savoir comment on se relève des chutes « .

Dit et fait, car au première chance que la star portugaise a dû se défendre sur le terrain, là où il sait le faire au mieux, n’a pas déçu à ceux qui le soutiennent. À la 10e minute du match contre Cagliari, il a ouvert son compte de but avec une tête puissante d’un corner, seulement quinze minutes plus tard marquant le deuxième penalty.

Cependant, c’était dans son troisième objectif qu’il voulait être tenu responsable avec ceux qui l’avaient critiqué ces derniers jours avec son ton provocateur habituel. Après avoir confirmé son tour du chapeau, Ronaldo s’est approché de la caméra avec un visage surpris pointant vers l’oreille dans un message clair à ses critiques les plus récents.