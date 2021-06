Cristiano Ronaldo refuse d’exclure un transfert potentiel de Manchester United, mais insiste sur le fait qu’il se concentre sur la campagne du Portugal pour l’Euro 2020

Cristiano Ronaldo ne laissera pas les discussions sur le transfert entrer dans sa tête alors qu’il se prépare à mener le Portugal, champion d’Europe en titre, à la victoire.

La superstar portugaise a récemment été liée à un éloignement des géants italiens de la Juventus, avec des rumeurs le liant au Paris Saint-Germain et à un retour à Manchester United.

Ronaldo pourrait quitter la Juve cet été

La Juve n’a pas répondu aux attentes la saison dernière, perdant le Scudetto face à l’Inter, et faisant tout juste une place en Ligue des champions.

Bien que le gaffer Andrea Pirlo ait déjà été remplacé par Massimiliano Allegri, certains ont estimé que le transfert record du club était en partie responsable des lacunes du club.

L’attaquant légendaire a rejoint The Old Lady en 2018 pour 100 millions de livres sterling, et a mené le club à deux trophées de Serie A et a terminé meilleur joueur de la ligue la saison dernière.

Malgré ses 36 ans, il semble qu’il lui reste beaucoup à donner et qu’il pourrait rejoindre un club capable de remporter les plus grands honneurs s’il ne peut pas obtenir ce qu’il veut à Turin.

Ronaldo n’a pas semblé dérangé lorsqu’on l’a interrogé sur les spéculations sur son avenir à la veille de la campagne du Portugal pour l’Euro 2020

Ronaldo se serait inquiété des ambitions du club, après une saison décevante, il pourrait envisager une sortie.

Mais interrogé sur un éventuel transfert lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’attaquant a gardé sa garde.

Il a déclaré : « Je joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années, [speculation] ne me dérange pas », a déclaré Ronaldo.

“Peut-être que si j’avais 18 ou 19 ans, j’aurais peut-être eu des nuits blanches, mais j’ai 36 ans.”

Depuis la signature de Ronaldo, la Juventus a été éliminée de la Ligue des champions par l’Ajax, Lyon et Porto

La superstar a poursuivi : « Quoi qu’il arrive, ce sera pour le mieux, qu’il reste à la Juve ou qu’il soit transféré.

« L’essentiel maintenant, ce sont les Euros, ce sont mes cinquièmes Euros, mais pour moi, c’est comme mes premiers Euros.

“Nous voulons jouer un bon match avec de bonnes pensées du premier au dernier match.”

À United, il est devenu l’un des meilleurs joueurs que la Premier League ait jamais vu, ce qui a incité le Real Madrid à dépenser 80 millions de livres sterling pour lui en 2009.

Ronaldo est devenu une superstar à Manchester United

En Espagne, il est devenu l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps et serait de retour à Manchester.

Le PSG est un autre club qui s’intéresserait à lui, Neymar faisant de son admiration pour l’icône du Real Madrid un secret.

Alors que Ronaldo se dirige vers un cinquième championnat d’Europe record, tous les yeux seront rivés sur ses performances, avec la Hongrie en tête du soi-disant Groupe de la mort.

Le Portugal entre dans le tournoi comme l’un des favoris, et après sa victoire surprise à l’Euro 2016, les fans savent que tout est possible.

