Cristiano Ronaldo rejoint Manchester United alors que la légende du club achève un retour époustouflant à Old Trafford dans un méga transfert de la Juventus

Cristiano Ronaldo a re-signé pour Manchester United en provenance de la Juventus et a fait un retour sensationnel à Old Trafford.

La légende du football portugais a clairement fait part de son intention de quitter la Juventus cette semaine et a suscité un vif intérêt de la part des rivaux immédiats des Diables rouges, Manchester City.

Cependant, quand tout a été dit et fait, il a décidé de rentrer chez lui dans le club où il est devenu pour la première fois une superstar mondiale.

Ronaldo a remporté trois titres consécutifs de Premier League lors de son premier passage à Old Trafford

Ronaldo enfilera à nouveau le maillot rouge de United

Le communiqué du club disait : « Manchester United est ravi de confirmer que le club a conclu un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve d’un accord sur les conditions personnelles, le visa et les soins médicaux.

“Cristiano, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, a remporté jusqu’à présent plus de 30 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont cinq titres de l’UEFA Champions League, quatre Coupes du Monde des Clubs de la FIFA, sept titres de champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, et le Championnat d’Europe pour son Portugal natal.

« Lors de son premier passage à Manchester United, il a marqué 118 buts en 292 matchs.

“Tout le monde au club a hâte d’accueillir Cristiano à nouveau à Manchester.”

Il est rapporté que United paiera à la Juventus 15 millions d’euros avec 8 millions d’euros de suppléments pour Ronaldo, car il ne lui restait qu’un an de contrat.

Le joueur de 36 ans devrait gagner 480 000 £ par semaine dans le cadre d’un contrat de deux ans.

Ronaldo a remporté la Ligue des champions avec Man United en 2008

GETTY

Il a précédemment joué aux côtés de son nouveau manager Ole Gunnar Solskjaer

Ronaldo a publié un hommage émouvant à la Juventus sur Instagram lors de l’annonce de la décision.

Il a déclaré: “Aujourd’hui, je pars d’un club incroyable, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands de toute l’Europe.

« J’ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours.

« Les « tiffosi bianconeri » m’ont toujours respecté et j’ai essayé de remercier ce respect en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition. En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous avons écrit une très belle histoire ensemble.

« Je serai toujours l’un d’entre vous. Vous faites désormais partie de mon histoire, comme je sens que je fais partie de la vôtre. Italie, Juve, Turin, tiffosi bianconeri, tu seras toujours dans mon cœur.

S’exprimant lors de sa conférence de presse vendredi matin, le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a ouvert la porte à un déménagement pour son ancien coéquipier.

Il a également révélé que Bruno Fernandes, son coéquipier au niveau international pour le Portugal, avait parlé à Ronaldo de son avenir.

“Je ne pensais pas que Cristiano allait quitter la Juventus”, a déclaré Solskjaer, avant le voyage de United contre les Wolves dimanche.

« C’était des spéculations ce matin, des spéculations ces derniers jours, bien sûr.

« Nous avons toujours eu une bonne communication – je sais que Bruno lui a également parlé. Il sait que nous sommes ici.

Ronaldo va maintenant ajouter aux 118 buts qu’il a marqués pour United

Solskjaer a ajouté : “Cristiano a été une légende de ce club, c’est une légende de ce club – c’est le plus grand joueur de tous les temps si vous me demandez.

« J’ai eu la chance de jouer avec lui, je l’ai entraîné quand j’ai obtenu mon poste. Il m’a presque retiré parce que ce match de Wolverhampton quand je me suis blessé, il n’arrêtait pas de changer de camp.

“C’est aussi un être humain formidable, alors voyons ce qui se passe avec Cristiano. Tous ceux qui ont joué avec lui, je pense, ont un faible pour lui.

