Cristiano Ronaldo répond au rédacteur en chef de France Football alors que la guerre des mots se poursuit – Man United News And Transfer News

Hier soir, Lionel Messi a remporté son septième Ballon d’Or en remportant le prix Robert Lewandowski et Jorginho.

Alors que beaucoup pensaient que Lewandowski du Bayern Munich en méritait un pour 2020, lorsque le prix a été annulé, il a également eu un bon cri pour être le vainqueur de cette année ayant sans doute organisé une course beaucoup plus forte en 2021 que Messi.

Cependant, le vainqueur controversé n’était pas la seule controverse de la nuit, car la guerre des mots de Cristiano Ronaldo avec le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, était un sujet de discussion majeur.

Ferré a déclaré au New York Times « Ronaldo n’a qu’une ambition, et c’est de prendre sa retraite avec plus de Ballon d’Or que Messi, et je le sais parce qu’il me l’a dit. »

Ronaldo a pris ombrage de cette citation, puis s’est rendu sur Instagram pour démystifier une grande partie de ce qui a été dit :

« Pascal Ferre a menti, il a utilisé mon nom pour se promouvoir et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille. »

« Il est inacceptable que le responsable de l’attribution d’un prix aussi prestigieux puisse mentir de la sorte, dans un manque de respect absolu pour quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. »

« Et il a encore menti aujourd’hui, justifiant mon absence du Gala par une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’exister. »

« La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour l’équipe nationale de mon pays. »

« La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. »

Cristiano Ronaldo répond via Instagram en démystifiant tout ce qui a été dit à son sujet par l’éditeur de France Football Pascal Ferré : #BallondOr pic.twitter.com/gfPie0i4KW – CloudNine Sports (@cloudninesports) 29 novembre 2021

La position du Ballon d’Or dans le jeu diminue depuis plusieurs années maintenant, beaucoup choisissant de ne pas prendre le prix au sérieux. Cela pourrait être le dernier clou dans le cercueil pour le prix autrefois convoité.