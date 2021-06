Cristiano Ronaldo répond aux rumeurs sur le retour de Man Utd .

Cristiano Ronaldo est lié à un retour à Manchester United cet été (UEFA via .)

Cristiano Ronaldo est catégorique sur le fait qu’il ne se concentre pas sur son avenir après avoir été lié à un retour surprise à Manchester United cet été.

Le mois dernier, des rapports ont affirmé que le joueur de 36 ans envisageait sérieusement de revenir à Old Trafford, tandis que la Juventus est prête à décharger l’attaquant portugais.

Le Paris Saint-Germain a également été lié à une décision de Ronaldo avec des informations en Espagne affirmant que le club français avait ouvert des pourparlers sur un accord de 25 millions de livres sterling.

Ronaldo s’entraîne actuellement avec l’équipe du Portugal, dont la campagne pour l’Euro 2020 débute mardi contre la Hongrie.

Et l’ancien attaquant de United a écarté les questions concernant son avenir à la veille du match d’ouverture du Portugal dans le Groupe F.

“Je joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années, cela ne me dérange pas, peut-être que si j’avais 18 ou 19 ans, j’aurais peut-être passé des nuits blanches, mais j’ai 36 ans”, a déclaré Ronaldo lors d’une conférence de presse lundi.

Cristiano Ronaldo vise à remporter le Championnat d’Europe pour la deuxième fois de sa carrière (.)

‘C’est comme je dis, quoi qu’il arrive, ce sera pour de bon. Que vous restiez ou partiez, ce n’est pas le plus important en ce moment.

“Le plus important est de se concentrer sur l’équipe nationale, une compétition de cette ampleur ne se joue pas tous les jours, je vais jouer le cinquième européen mais dans mon esprit c’est comme le premier.

“Je veux partir du bon pied, je veux gagner, je veux bien jouer et je veux avoir des pensées positives, du début à la fin de la compétition.”

Ronaldo a également souligné qu’il était toujours à l’aise de jouer à divers postes pour le Portugal.

“Je me sens à l’aise de jouer devant, comme toujours”, a déclaré Ronaldo.

« À gauche, à droite, à l’avant, à l’arrière, partout où il est préférable d’aider l’équipe à gagner.

“C’est la chose la plus importante, indépendamment du fait que je joue dans la position que j’aime le plus. N’importe quel poste me convient. L’important est de gagner et d’aider l’équipe nationale.’

