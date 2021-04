“Cristiano Ronaldo ressemble à un fantôme sur le terrain”

26/04/2021 à 14:09 CEST

Sport.es

Cristiano Ronaldo traverse l’un de ses pires moments à la Juventus. Sa séquence de défaites contre le but adverse après trois matchs sans but s’ajoute au moment délicat de l’équipe et aux rumeurs sur son départ.

Le dernier objectif de Christian C’était le 7 avril dernier contre Naples et depuis, il n’a plus revu le but, sa plus longue abstinence n’est comparable qu’à lorsqu’une blessure lors de la première saison lui a laissé six matches sans voir la porte.

“L’équipe est hors ligne, pas de jeu, pas d’âme, avec Christian ressemblant à un fantôme sur le terrain, déambulant, presque désintéressé du match », expliquait le Corriere della Sera après le match nul contre la Fiorentina ce dimanche.“Christian, tu es là-bas?“, La Gazzetta dello Sport s’interroge également dans un article-résumé de ce qu’était le match portugais contre la Fiorentina.

La presse s’inquiète de la récession que le Portugais a donnée et des conséquences qu’elle pourrait avoir sur son avenir. “S’il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, la Juventus ne pourra pas assumer sa carte et il tentera probablement de nouveaux défis à Manchester ou à Paris”, a assuré Tuttosport.