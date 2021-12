Cristiano Ronaldo reste le meilleur buteur de la Juventus en 2021 malgré son dernier match pour le club italien en mai

Si vous pensiez que la Juventus irait bien sans Cristiano Ronaldo, vous vous tromperiez – et les statistiques le prouvent.

Remarquablement, la superstar portugaise est toujours le meilleur buteur des géants italiens en 2021, malgré un retour à Manchester United en août et son dernier match pour les géants de la Serie A en mai.

.

Cristiano Ronaldo marque sur un tir au but contre Norwich

Le dernier but de Ronaldo pour la vieille dame a eu lieu lorsqu’il a converti l’effort de rebond après que son penalty ait été parfaitement sauvé par Samir Handanovic lors d’un affrontement avec l’Inter Milan, son rival pour le titre de Serie A.

L’Inter serait finalement sacré champion, mettant ainsi fin à la série de neuf titres consécutifs de la Juventus.

Mais les géants n’ont pas seulement perdu la chance d’être champions pendant 10 années consécutives, ils ont également perdu leur homme principal cet été-là et ils ne sont plus les mêmes depuis.

La Juve a connu des difficultés depuis le retour de Ronaldo en Premier League, les hommes de Massimiliano Allegri étant actuellement septièmes du classement de Serie A.

GETTY

Cristiano Ronaldo célèbre le but de la Juventus… le problème pour la vieille dame est que personne n’a mis ses chaussures

CR7 a passé trois ans à la Juventus entre 2018 et 2021, marquant 101 buts en 134 matchs où il a guidé le club vers deux titres de Serie A, deux Supercoppas Italiana et une Coppa Italia.

Il a marqué 36 buts lors de sa dernière saison avec le club, dont 20 en 2021 avant son départ pour Manchester United.

Mais il semble que personne ne soit intervenu à sa place, Ronaldo étant toujours le meilleur buteur de la Juventus de l’année civile, bien qu’il n’ait pas joué de match pour eux depuis sept mois.

Meilleurs buteurs de la Juventus en 2021 : 1️⃣ Cristiano Ronaldo : 20 buts

2️⃣ Federico Chiesa : 15 buts

3️⃣ Alvaro Morata : 12 buts

4️⃣ Paulo Dybala : 11 buts

5️⃣ Weston McKennie : 6 buts Cristiano a marqué son dernier but pour le club turinois en mai. pic.twitter.com/TxduqgmI8T – CristianoXtra (@CristianoXtra_) 17 décembre 2021

Le joueur de 36 ans a également présenté un brillant record pour le pays, ainsi que pour le club, cette année, poursuivant son impressionnant but à l’Euro 2021.

Le meilleur buteur du Portugal a terminé le Championnat d’Europe en tant que meilleur buteur aux côtés de Patrik Schick avec cinq buts.

Ronaldo a rejoint Man United cet été et lui rend déjà confiance.

GETTY

Ronaldo joue toujours à un niveau incroyable à 36 ans

Il a porté les Diables rouges au cours de leur saison difficile, qui a vu Ole Gunnar Solskjaer perdre son emploi et Ralf Rangnick prendre le relais.

Son retour impressionnant de 13 buts en 18 apparitions comprend un certain nombre de matchs gagnants cruciaux pour les Red Devils sous-performants, tandis que le doublé de la légende lors d’une victoire 3-2 sur Arsenal était son 800e but en carrière.

Statistiques de l’année civile de Cristiano Ronaldo – 2021

Juventus/Manchester United :

Apparitions – 49

Buts – 33

Aides – 6

Tours du chapeau – 1

Minutes jouées – 4053

Minutes par but – 123

Buts par match – 0,67

Tirs – 190

Tirs cadrés – 80

Précision de tir – 42,6%

Prix ​​de l’homme du match – 12

Taux de conversion des coups francs – 0%

le Portugal

Apparitions – 14

Buts – 13

Aides – 1

Minutes jouées – 1 196

Tours du chapeau – 1

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.