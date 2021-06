Cristiano Ronaldo retire les bouteilles de Coca Cola de la conférence de presse de l’Euro 2020 et dit aux gens de boire de l’eau alors que le capitaine du Portugal se prépare pour un cinquième tournoi record

in

Ne laissez pas vos bouteilles de Coca Cola devant Cristiano Ronaldo.

La superstar mondiale en a retiré deux de la table devant lui lors d’une conférence de presse avant le choc du Portugal avec la Hongrie à Budapest.

@Cristiano (Instagram)

Ronaldo se maintient en excellent état à tout moment et les boissons gazeuses sont vraisemblablement hors du menu

Au lieu de cela, le skipper national de 36 ans a brandi une bouteille d’eau et a dit “agua”, qui signifie eau en portugais.

Ronaldo est la chose la plus proche possible de quelqu’un au sommet de sa performance et a maintenu un niveau de forme physique qui lui permet de continuer à être l’un des meilleurs au monde.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a rejoint Manchester United en 2003 en tant qu’adolescent maigre et est parti pour le Real Madrid en tant qu’adulte en 2009 et, lors de son examen médical avec la Juventus en 2018, s’est révélé avoir les capacités physiques de quelqu’un. âgé de 20 ans.

Ronaldo a rejoint Man United comme ça

Laissé dans cette forme

Ce qui lui permet de faire ça à 36 ans

L’attaquant de la Juve attribue son programme d’entraînement assidu et son régime alimentaire, car il maintient sept pour cent de graisse corporelle et une masse musculaire de 50 pour cent.

La superstar mondiale n’a pas caché le fait qu’il reste à l’écart des boissons gazeuses et veut que ses enfants suivent ses traces.

Lors d’une cérémonie des Global Soccer Awards, il a déclaré: “Nous verrons si mon fils deviendra un grand footballeur. Parfois, il boit du Coca et mange des chips et ça m’énerve, il le sait.

« Parfois, je dis à mon fils de se baigner dans de l’eau froide pour récupérer après une course sur tapis roulant et il dit : ‘Papa, il fait si froid là-bas’. C’est bien, il n’a que 10 ans.

Tom Brady a remporté le Super Bowl SEPT fois – aucune équipe n’a plus de six victoires

Tom Brady, un autre exemple d’excellent athlétisme, a regardé le clip et a commenté sarcastiquement sur Twitter : « C’est presque comme si les vétérans savaient ce qu’ils font…. »

Si quelqu’un peut intervenir, c’est Brady, qui, à l’âge de 43 ans, vient de remporter une autre victoire au Super Bowl, son septième trophée, plus que n’importe quelle franchise de la NFL dans l’histoire de la ligue.

Coca Cola est un sponsor officiel de l’Euro 2020, et on ne sait toujours pas ce qu’ils pensent du rejet de CR7.