Cristiano Ronaldo: . révèle ce que c’est que de gérer la superstar portugaise – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo est l’une des personnalités sportives les plus décorées de l’ère moderne.

Cet été, son retour à Manchester United a été de loin l’histoire de transfert la plus importante de ces dernières années.

Bien qu’il soit bien empilé dans les options d’attaque, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas pu refuser l’opportunité de ramener l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, surtout lorsque son équipe se prépare à remporter les plus grands honneurs cette campagne.

Le récent article de l’Athletic explique comment gérer le phénomène qu’est Ronaldo.

Les journalistes Daniel Taylor et Dominic Fifield évoquent un incident partagé par Paul Clement, qui était l’assistant de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Clement a déclaré: «Nous revenions d’un match à l’extérieur de la Ligue des champions un soir. Vous êtes toujours en retard pour quitter le sol après les tests de dopage.

« Vous arrivez à l’aéroport et il faut une éternité pour que les bennes soient chargées dans l’avion. Donc, au moment où nous regagnons le terrain d’entraînement à Madrid, il est souvent 3 ou 4 heures du matin. »

«Je me retourne et Cristiano tire Pepe et Fabio Coentrao vers le bâtiment principal. « Nous allons prendre un bain glacé. » Il est 4 heures du matin, et non seulement il le fait, mais il fait aussi participer les autres.

« C’est ultra-professionnel. Ce sont les choses qu’il fait, encore et encore. Et c’est cet effet composé de bien faire les petites choses qui l’a amené à ce niveau surhumain.

L’exemple ci-dessus réitère le travail acharné de Ronaldo et son dévouement pour s’améliorer dans tous les aspects de son jeu.

Clement a poursuivi en disant: “Mon expérience de travail avec ces joueurs exceptionnels, Cristiano étant tout en haut, c’est qu’ils sont formidables de travailler avec eux.”

« Ils veulent bien s’entraîner. Ils veulent que ce soit organisé et agréable. Ils veulent que ce soit professionnel. Ils s’attendent à faire leur travail dans le gymnase avant l’entraînement. Ils s’attendent ensuite aux réunions vidéo. C’est le plus haut niveau.

« Carlo était très doué pour gérer cet aspect des choses, étant ferme mais juste, exigeant le respect dans les deux sens : ‘Je suis un homme, tu es un homme. J’étais un joueur ; tu es un joueur. je respecte votre travail; vous devez respecter mon travail.

Les deux journalistes mentionnent Aitor Karanka, l’ancien assistant de José Mourinho et son point de vue sur Ronaldo.

Karanka a déclaré: “Un joueur comme Cristiano est toujours différent mais, avec Jose, l’équipe a toujours été au-dessus de tout le monde.”

“Il y a eu des moments où Cristiano a marqué des buts, comme il l’a toujours fait, mais il y a aussi eu des moments où Jose et l’équipe savaient qu’ils devaient défendre.”

“Et Cristiano a été le premier à défendre aussi. Il faut lui faire voir qu’en dehors de tous les buts qu’il marque, il y a d’autres moments où il faut faire certaines choses tactiques.”

Un joueur du calibre et de la réputation de Ronaldo doit être bien géré. À Man United, Sir Alex Ferguson était comme une figure paternelle pour lui, faisant de lui le joueur que nous connaissons tous aujourd’hui.

Taylor et Fifield déclarent à quel point il peut être difficile de gérer un footballeur de son statut et de ses capacités, en particulier lorsque le manager lui-même a un gros ego, c’est-à-dire Jose Mourinho.

“Cela aide bien sûr Solskjaer qu’il soit un manager qui essaye de puiser dans la psyché de ses joueurs. Mais Ronaldo attendra le rôle principal, et cela peut créer ses problèmes.

“De plus, il y a des défis pour Kieran McKenna et Michael Carrick en tant qu’entraîneurs de la première équipe de United.”

« Comment améliorer un joueur qui a poussé le jeu à son plus haut niveau ? Comment dire à un quintuple Ballon d’Or ce qu’il pourrait faire de mieux ?

“La réponse, en bref, est que vous ne le faites pas.”