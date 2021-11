Cristiano Ronaldo révèle ce qu’il a dit à ses coéquipiers lors de la deuxième journée du club – Man United News And Transfer News

Cristiano Ronaldo a prononcé un discours passionné sur ses intentions et ses convictions à Manchester United tout en parlant à la plateforme de streaming DAZN (via Mundo Deportivo).

L’attaquant a répété ce qu’il avait dit lorsqu’il avait signé pour la première fois qu’il n’était pas ici en vacances, il était là pour gagner.

Le joueur de 36 ans qui a déjà eu un passage réussi avec les Reds a déclaré: « Ma faim est toujours la même, ma mentalité est la même, ma philosophie du jeu est la même. »

Presque comme s’il s’adressait à ses détracteurs, il dit : « En termes de joueur que je suis, cela a changé, j’étais plus un ailier, j’étais plus rapide, j’ai dribble plus. Maintenant, je suis plus objectif, je garde mes jambes pour les bons moments, les moments pour tuer le match.

Il a raconté comment il s’adaptait toujours au staff, aux nouveaux joueurs et bien sûr à la fameuse météo de Manchester.

Cela n’a pas refroidi le moral de Ronaldo, car il a ouvert le bal ce week-end, marquant le premier but de United lors de sa victoire 3-0 sur Tottenham et a marqué le but vainqueur lors de ses deux dernières victoires en Ligue des champions.

Le deuxième jour de son retour, il a prononcé un discours devant ses collègues : « J’ai dit que j’étais si fier d’être ici et je vois un énorme potentiel dans ce club, dans ces nouveaux joueurs, dans la nouvelle génération. »

Il a poursuivi en disant qu’il est plus facile pour la jeune génération de faire son entrée dans les premières équipes du monde entier que dans sa génération, affirmant que de son point de vue, ils ne l’apprécient pas.

Il a poursuivi en disant qu’ils doivent mettre leurs paroles en actes : « S’ils veulent apprendre, ils doivent le faire. En parler, c’est bien, mais ils doivent le montrer.

« La chose la plus importante dans le football est de gagner des trucs, à Manchester c’est comme ça que nous devons penser. Ce sera difficile bien sûr, mais peu importe, nous devons penser positivement, nous devons croire, nous devons être ensemble, à chaque match.

Ronaldo espère que le cri de ralliement sera entendu par ses coéquipiers ce soir alors qu’ils affronteront à nouveau l’Atalanta en Ligue des champions.

Tout dérapage pourrait s’avérer coûteux pour le manager Ole Gunnar Solskjaer et même pour les chances de succès de United en Europe.